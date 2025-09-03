台股鎮守2.4萬關鍵 聯發科強彈、千金股輪動

在聯發科（2454）強勢反彈、股價觸及1,400元大關的帶動下，台股大盤3日持續震盪，仍穩守在2萬4千關之上。千金軍團多數回神，為多頭增添底氣，股王信驊（5274）回神反彈逾3%，觸及5,005元，帶動股后世芯-KY（3661）一度強漲逾4%、衝上4,015元。此外，川湖（2059）也勁揚逾7%，重新站回3,000元大關、達到3,185元。值得注意的是，力旺（3529）大漲逾5%，股價觸及2,520元，成功超越大立光（3008），躍居為台股第五大千金。

盤面千金股輪動頻繁，印能科技和旭隼（6409）股價雙雙重回千元之上。但也有個股面臨挑戰，富世達跌破千元、下探至965元，而漢唐（2404）也續挫近5%、跌至1,030 元，千元保衛戰迫在眉睫。在這樣頻繁的震盪下，盤初一度閃現22千金，但目前則維持21檔的局面。

法人指出，「漲多就是最大的利空」，近期台股波動劇烈，逢高調節的賣壓頻頻現蹤。操作上應儘量避免漲幅已大、乖離率過高的個股。對於千金股而言，若股價跌破千元關卡，應檢視基本面有無特殊變化；若基本面無虞，跌破千元反而是布局良機，反之，若基本面不佳，則宜適當調節。

法人分析，AI趨勢仍是台股多頭的基石。即將在9月10日至12日登場的 SEMICON Taiwan 2025，是國際最具影響力的半導體專業展會。展會將聚焦於AI、機器人、電動車等趨勢產業，包括AI晶片、先進封裝、矽光子、高頻寬記憶體（HBM）等技術可望帶動台股新題材效應，值得投資人多加關注。