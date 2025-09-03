生技法說行情發威 這兩檔股價攻頂帶旺族群狂飆 生技類指數大漲2.5%

生技族群法說利多點火，帶動股價狂飆！美吾華旗下懷特（4108）、安克（4188）2日攜手舉行聯合法說會，雙雙拋出營運利多，激勵兩檔個股3日股價雙雙攻上漲停鎖死。市場資金進一步擴散至其他即將召開法說會的生技股，帶動今日下午登場的ABC-KY（6598）與預計9月9日召開法說會的康霈*（6919）盤中股價同步大漲，顯示買盤提前卡位，整體族群氣氛熱絡。

在法說會行情帶旺下，上市生醫指數盤中來到94.2點，漲2.56%，漲勢居各大類股之冠，另包括生技醫療類報酬指數、台灣生技指數盤中漲幅也都超過2%。法人表示，法說利多不僅帶動短線題材股衝高，也提升市場對後續新品上市與國際授權進度的期待，使資金明顯回流至生技族群，資金面、題材面同步升溫，推升整體族群表現。

懷特旗下新型止痛藥「懷特痛寶®」將進軍德國市場。今年首季已與德國知名藥廠 Aristo Pharma 簽署合作意向書（LOI），預計今年第4季啟動法規註冊，搶攻規模近2億美元的德國止痛藥市場。同時，公司也將運用植物藥專利技術，開發機能化產品，藉此拓展品牌價值與國際合作空間。

安克則是三箭齊發，首先「安克甲狀偵®」即將推進健保沙盒計畫，若順利納入給付，將有助擴大市佔；其次，「安克呼止偵®」在台灣醫院滲透率持續提升，並於中東建立示範據點，下半年將加快國際市場落地；第三，安克也積極布局結合 AI 的掌上型超音波（POCUS）新藍海。公司指出，「安克甲狀偵®AmCAD-UT®」已獲台灣、美國、歐盟及中國上市許可，目前全台逾30家醫院導入使用，下半年將進入健保沙盒共擬會議，最快年底前可望納入健保給付。

ABC-KY下午將舉辦法說會，公司表示，下半年新產品商業化進展將達三大里程碑，包括全球首見的20項真菌多元檢測套組（Fungal Panel）將完成優化並導入首批客戶；性傳染病結合抗藥性基因檢測（STI+AMR）迎來首批客戶；以及20項呼吸道多原分子檢測試劑（RPP），將搭配 Thermo Fisher 市佔率最高的前處理系統 KingFisher，正式向美國 FDA 提出上市許可申請。

面對市場關注美國新關稅政策影響，ABC-KY表示，由於供貨美國市場的產品均在美國生產，將不受關稅影響。不過，受到上游原材料成本調漲影響，得向客戶漲價，目前已與客戶協議日後漲價調幅，以維持利潤，同時仍保有對競爭價格優勢。