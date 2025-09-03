百億大單進港！3檔無人艇概念股飆速 中信造船暴衝逾一成

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

國防預算1,300艘無人艇， 訂單規模上看百億元，供應鏈傳出，軍方可能在近期釋出標案，台灣3家造船股積極備戰， 準備爭取訂單，3日股價同步飆漲，台船（2208）、龍德造船（6753）飆上漲停鎖死， 興櫃掛牌的中信造船（2644）股價更是暴衝，盤中大漲逾12%。

「115年度中央政府總預算案」中國防預算寫下史上新高，推估總計達9,495億元，除了無人機，無人艇的採購規劃也包含在內；據指出，每艘無人艇造價千萬元起跳、上看5,000萬元，可望進一步落實國艦國造的國防方針。

根據供應鏈消息，近期軍方可能釋出無人艇1,300艘訂單的規章與要求，若以單艘無人艇造價千萬元概估，訂單量能至少百億規模，若以高階產品5,000萬元造價概算，總預算金額上看650億元。

據指出，軍方將要求得標廠商須在5年內陸續交船完畢，業內指出，若以這麼大的需求規模來看，預期台鏈無人艇產能恐將被塞爆。

在國防安全及打造國防自主能量的考量下，台船、龍德造船及中信造船都積極研發新無人艇產品搶市，市場預期， 由於訂單量非常大，加上交期的限制，依照規格的不同，各家船廠都有可能拿到研發強項訂單。

台船3日跳空以漲停20.6元開出後鎖死，漲停及市價排隊買單超過1.5萬張；龍德造船以3日除息，一開盤秒填息，股價以155元開高後急速飆升至漲停158.5元鎖死， 漲停及市價排隊買單超過2,800張；興櫃股中信造船雖以100元小黑開出，但隨即暴衝翻紅一度拉升至116.5元， 盤中漲幅12.48%。

