無人艇大單來了 造船雙雄台船、龍德造船衝漲停

國防預算1,300艘無人艇訂單即將來了，台鏈產能將塞爆。台船（2208）已經在2日正式發出邀請函將於9月18日國防工業展將發表殺手級應用FRP研發（纖維強化塑膠）「奮進魔鬼魚」，瞄準海軍即將釋出來的無人船大訂單，3日台船的股價直接攻漲停鎖住，委賣張數達1萬張，龍德造船（6753）也是亮燈攻漲停，興櫃的中信造船（2644）漲幅達12%，股價最高來到116.5元。

「115年度中央政府總預算案」明年度國防預算寫下史上新高推估總計9,495億元，除了無人機之外，無人船的採購規劃也包含在內；在國防安全及打造國防自主能量的考量下，國內知名船廠台船、龍德造船及中信造船都積極研發新無人船產品搶市，訂單量非常大，又有交期情況下，依規格不同，各家船廠都有可能拿到研發強項訂單。

台船目前已經備好一條無人艇的生產線，只要拿到訂單，就能快速量產，台船目前也在等官方開出的標單規格，有信心台船的FRP船能拿到訂單；至於量產的部分，目前已經備妥一條生產線，必須等規格明確，才知道要備什麼樣的料件，從確認訂單到交貨約三個月，初期每周可以交一艘，以拿到訂單數量再評估增加產線。

台船進一步分析，全新研發的「奮進魔鬼魚」產品已經達到「去紅色供應鏈」，船上除了衛星通訊系統和舷外機使用進口產品外，沒有採用中國大陸製的零件產品；無人船最大考驗在因應海象，就算設備再精密，如遇海浪一來就翻覆也沒有用，魔鬼魚無人無人船採FRP的三胴體（Trimaran）船型設計，快速變換航向躲避攻擊，訊號遭干擾消失能自動返航優異性能。