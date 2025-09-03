快訊

雜音干擾台積電開低5元 台股開盤上漲20點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。 聯合報資料照片
台股。 聯合報資料照片

台股3日開盤指數上漲20.1點，開盤指數為24,036.88點，隨後翻黑來到23,949.77點。台積電（2330）開盤價1,155元，下跌5元。彭博資訊報導，美國已取消授權台積電把必需性設備自由運往中國大陸製造廠，年底生效，市場憂心恐衝擊台積電大陸布局，台積電ADR收盤下跌1.07%。

群益投顧表示，儘管近日美國將再陸續公布數個經濟數據，牽動Fed降息預期，但基本上9月降息一碼、今年底前降息兩碼已成市場最大公約數。9月題材連發，包括9/4華為發表新款三折機、9/10國際半導體展與蘋果新品發表、9/17Meta將發表connect-AI眼鏡、9/18至9/20航太暨國防工業展，相關供應鏈值得留意。

時序進入傳統美股9月魔咒，過去十年標普500指數9月平均跌2.3%，台股與美股關聯度高，9月表現恐受壓抑。不過，美股10月與11月平均皆上漲，加上台股9月底有季底作帳行情，因此，9月股價拉回時，正好提供擇優逢低布局良機。

操作題材可留意：

1.資安議題日益重要─AI大幅成⻑之際，國安、資安等侵犯機密資料或個人隱私等風險亦跟著快速增加，近期中國政府即以輝達H20晶片存在後門疑慮，禁止政府機關與⺠間企應使用，無論是談判手法抑或其他情況，皆凸顯資安議題日益重要。

2.無人機磁吸效應升溫─Fortune Business Insights分析指出，2024年全球商用無人機市場規模138.6億美元，預計2025年成⻑至173.4億美元，2032年將達652.5億美元，2025~2032年年複合成⻑率20.8%。國防部拍板2026年國防預算總金額9,495億元，占總體GDP3.23%,將積極發展無人機、無人艇之不對稱戰術；台灣多個相關產業如IC設計、資通訊、光學、馬達等紛紛投入，政府大力支持台灣有機會形成完整上中下游無人機生態系，在非紅供應鏈中大展鴻圖。

美國上訴法院裁定美國總統川普大部分加徵關稅違法，投資人評估接下來關稅政策前景。川普敦促Fed降息，加劇外界對通膨和Fed獨立性面臨的長期風險的疑慮。投資人推高長期政府債券殖利率，並將金價推至歷史新高。銀行業、科技股和其他風險較高的資產下跌，這通常是債券殖利率上升時的常態。美國10年期公債殖利率收在4.276%。

周二（2日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,295.81點，下跌249.07點、跌幅0.55%；S&P500指數下跌0.69%；那斯達克指數下跌0.82%；費半指數下跌1.12%。台積電ADR跌1.07%，收在228.39美元，連續三天下跌，較台北交易溢價20.9%。

三大法人周集中市場合計買超10.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超77.8億元，投信賣超61億元，自營商（自行買賣）賣超10.7億元，自營商（避險）買超4.9億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加1,120口至938口，其中，外資淨空單減少2,369口至24,295口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少2,040口至416口。選擇權未平倉量部分，09月W1大量區買權OI落在24,300點，賣權最大OI落在24,000點 ; 月買權最大OI落在25,000 點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.03上升至1.06。VIX指數上升0.15至21.39。外資台指期買權淨金額0.22億元 ; 賣權淨金額-0.21億元。整體選擇權籌碼面中性。

