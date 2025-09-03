台股震盪 內資賣、外資買…指數高低落差404點

台股昨（2）日多空短兵相接，雖外資終止連五賣，轉買超77.8億元，仍不敵內資重重賣壓，衝擊指數走勢虎頭蛇尾，高低震盪達404點，終場下跌54點收24,016點，連四黑，仍守住24,000點大關。

儘管市場普遍預期台股9月利多紛呈，行情有機會挑戰25,000點大關，但短線投資人居高思危，尤其內資獲利了結心態濃厚，加深市場不安氛圍。

綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清等專家看法，近來台股屢屢開高走低，顯示上檔賣壓沈重，減碼賣壓湧現，短多需提高警覺。

不過，緩漲急跌是多頭市場的正常現象，且月線連四紅，顯示中多格局仍相對穩固，加上自8月4日季線往上穿越年線後，長期多頭架構確立，逢拉回均是買點，不過，台股短線仍難逃高檔震盪整理格局。

連三賣的三大法人昨日轉賣為買，買超台股10.9億元，其中以外資終結連五賣，轉為買超77.8億元最突出，連同八大公股行庫護持買超的10.2億元，帶動台股昨天開高42點，盤中更一度大漲223點。

無奈內資法人大舉調節，如投信賣超61億元，連六賣、累計賣超163.3億元；自營商賣超5.8億元，連二賣、累計賣超114.5億元，加上五大壽險金控及市場主力大戶紛紛砍倉，衝擊指數開高走低，高低震盪404點，終場小跌54點收24,016點，成交量縮至4,202億元。

代表散戶動向的融資餘額連二減，再減1.3億元，降至2,590.1億元。

據分析，昨日領跌的台積電（2330），除遭投信賣超191億元，壽險公司也賣超23.3億元，其他如當沖客為主的凱基台北、丙種大戶聚集地宏遠館前等券商，及兆豐、土銀、彰銀證券等國家隊，共計賣超金額逾10億元。至於鴻海、廣達、聯發科等權值股，同樣也都見到五大壽險金控、八大公股行庫、及市場主力大戶砍倉的痕跡。

法人建議，市場資金輪動快速，建議布局流動性佳的績優中大型權值股。