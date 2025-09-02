這三家千金股抗震逆勢衝 多家外資齊挺後市AI題材

千金股族群2日雖陷震盪整理，但部分個股逆勢突圍，緯穎（6669）、大立光（3008）、力旺（3529）等表現尤為亮眼。不僅受惠於AI科技趨勢持續推升需求，亦獲得外資法人接連看好與力挺，加持市場信心，成為震盪盤勢中的焦點。

觀察近期外資報告，緯穎獲高盛、大和、大摩、小摩、麥格理等外資法人按讚，即獲得「優於大盤」或「買進」評等，而目標價依序上看4,608元、4,000元、3,500元，小摩及麥格理則未提及目標價。

大立光獲得高盛、麥格理、大摩、小摩等按讚，麥格理目標價上看2,980元、大摩2,800元；其餘兩家雖未提供目標價，但高盛看好大立光將受惠智慧機的產業趨勢、小摩則看好大立光受惠蘋果供應鏈，給予「首選」地位；力旺則獲滙豐按讚，由於台幣升值造成匯損問題，以及權利金回升不如預期，滙豐將目標價由3,100元調整至3,060元，評等維持「買進」。

綜合多家外資法人表示，在AI趨勢浪潮下，Google、微軟、Meta、Amazon均表示將持續加碼投資資料中心、晶片與電力基礎建設等，以掌握生成式AI的龐大機會，而緯穎在Trainium2伺服器供應鏈中，有望持續受惠。

此外，超微（AMD）市占率的提升對亞洲供應鏈構成利多，AMD的非AI資料中心業務也在第2季表現強勁，有利於緯穎營收表現。

高盛分析，緯穎是全球主要的ODM廠商之一，預期2025至2027年獲利將持續成長，主因美國雲端客戶對AI模型訓練與推論所需伺服器需求穩健。

此外，高盛預估AI伺服器將分別占緯穎 2025、2026、2027年營收比重約35%、47%、52%，認為市場普遍低估了緯穎在AI伺服器領域的成長潛力，因此維持正向看法。

另外，麥格理指出，大立光去年為iPhone潛望式鏡頭的唯一供應商，隨著新款iPhone進入量產，大立光8月營收動能有望逐月增強，而下半年平均售價（ASP）的提升可望抵銷出貨量年減的影響。

其中，「可變光圈」將是2026年鏡頭升級的關鍵領域，還包括摺疊手機用超薄鏡頭與更高光學變焦倍率的潛望式鏡頭，更將進一步推升ASP，後市可期。

力旺方面，滙豐表示，2025年第2季已有一家台灣網通公司開始貢獻PUF（物理不可複製功能）權利金，並預期自2025年7月起，其他客戶也將陸續加入，投資人長期等待的PUF權利金貢獻正逐步展現。

不過，仍需留意多數無晶圓廠對力旺下半年展望仍不明朗，加上上半年提前拉貨後，態度轉趨保守。