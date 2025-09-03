快訊

美國撤銷台積電南京廠設備豁免 後續半導體關稅恐下重手

就市論勢／優質傳產股 伺機布局

經濟日報／ 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

加權指數昨（2）日跌54點，以24,016點作收，成交量約4,202億元。台灣作為全球AI硬體供應鏈核心，從晶圓代工、伺服器組裝、散熱到電源供應器，成長趨勢依然明確。AI應用從雲端擴散至邊緣運算、AI PC需求持續擴張，相關供應鏈訂單能見度依舊清晰，是支撐台股維持強勢最關鍵力量。

PCB族群第3季一度扮演電子股第二具強勁引擎，受惠AI伺服器與高階網通對高階材料的強勁需求，市場一度因關鍵材料T-Glass短缺對相關供應鏈進行價值重估。然而全球T-Glass高階玻纖布主要供應商宣布將新建廠房擴產，市場對材料瞬間扭轉為未來可能供過於求的擔憂，導致整個PCB產業鏈股價出現修正。

長線趨勢不變，但台股整體已來到相對高位區，風險控管應置於首位。

投資建議

策略上，建議投資人可將核心資金維持在長期趨勢明確的AI半導體相關受惠股，但應避免過度追高評價偏高個股。同時，可將部分資金轉向股價已大幅修正、且具備景氣復甦潛力的優質傳產股。

AI 台股

