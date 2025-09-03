多頭強勢股 攻堅要角

邁入9月，市場觀望美通膨數據、聯準會後續動作，加上8月營收陸續公布，投資人態度保守，法人建議，挑選短天期均線多頭排列，三大法人買超逾千張個股，如漢翔（2634）、京元電子、精成科等，在股市高檔震盪之際，具有技術面、籌碼面雙重保護，有望成攻堅要角。

法人指出，美股因勞工節休市，台股昨（2）日開高後隨即站上月線，一度突破短期均線，而後引發賣壓出籠，導致盤勢一路向下，短期均線與月線得而復失，盤勢由紅翻黑，午盤過後跌幅收斂至平盤附近，尾盤賣壓再度湧出，終場加權指數跌54點，跌幅0.23%，收24,016點。

就技術面觀察，大盤開高走低，最後未能收復月線及短期均線，代表短線跌勢仍無法化解，步入波段大漲後的回檔整理，不少強勢股走勢震盪劇烈，因此短線操作不宜過度追價。

在股市高檔震盪之際，觀察法人近五日買超逾2,000張以上，且5日、月、季線多頭排列個股，以題材個股為主，其中漢翔、京元電子買超逾2萬張以上，精成科7,104張，晟田5,468張，其餘鉅祥、穎崴、波若威、為升、強茂、佳凌，皆有2,000張以上的買單。

法人表示，漢翔將投標2026年至2027年725億元軍用商規無人機標案至少一款，且與其他軍用商規投標廠商合作量產無人機，由漢翔負責機體生產與組裝業務，此外，漢翔將於2025年底推出反無人機系統，未來各大關鍵基礎設施均需配置。

京元電子獨占客戶現世代XPU B系列，並取得其次世代XPU R系列絕大部分訂單，樣品晶片將於第3季末或第4季初交付，另外，為因應強勁AI需求，公司將2025年資本支出再提高至370億元，未來展望樂觀。