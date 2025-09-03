如興4日起恢復正常交易

臺灣證券交易所公告，紡織業者如興（4414）自明（4）日起，恢復上市有價證券的交易方法。

證交所表示，如興由於2022年7月25日重大訊息記者會相關疑義未能釐清，有違營業細則規定，因此，將如興的上市有價證券列為變更交易方法在案，即俗稱「打入全額交割股」。

不過，因為如興之前記者會已經釐清了相關的疑義，其上市有價證券原列為變更交易方法的原因已經消滅，且無其他應列為變更交易方法的情事，證交所依規將如興恢復正常交易。

如興過去曾爆出不少爭議，包括國發基金投資該公司但股價大跌、併購中國公司疑似遭反併購、財務危機等事件，受到立委與市場關注。觀察如興2日股價收平盤在10.55元，成交張數128張，近來股價表現穩定。