第一上市公司上半年獲利電子最猛 營建、散裝衰退

經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所2日表示，第一上市公司（即KY公司，含創新板第一上市公司）114年上半年度財務報告計89家，均已於114年9月1日完成公告申報。經統計第一上市公司114年上半年度營業收入5,127億元，較較113年同期成長298億元，增幅6.17％；114年上半年度稅前淨利500億元，較113年同期衰退71億，減幅12.43％。

獲利衰退產業主要為建材營造業、航運業及其他業。建材營造業主因受中國大陸房地產景氣持續不佳，致獲利衰退。航運業主因受整體散裝航運市況不佳，加上認列匯兌損失，致獲利衰退。其他業因提列預期信用減損損失及認列匯兌損失，致獲利衰退。

在美國關稅政策及匯率波動的雙重影響下，第一上市公司展現營運韌性與競爭力。整體第一上市公司獲利者計69家，約占78％，另較去年同期成長者計38家，約占43％。其中，獲利成長產業如其他電子業、電子零組件業及光電業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場機遇，收穫豐碩。

另證交所提醒，近期匯率波動較大，企業宜妥適因應；投資人從事股票交易前應參閱上市公司財務報告及相關資訊。上市公司財務報告可至公開資訊觀測站之「財務報表專區」（含「XBRL資訊平台」）查看，或至「基本資料專區」下載電子書，並善用公開資訊觀測站「財務比較e點通」，以快速解讀財務資料；另公開資訊觀測站「主題專區」中之「財務及交易資訊重點專區」，係將公開資訊觀測站所揭露資訊依「財務資訊」7項指標及「交易資訊」5項指標彙整列示，協助投資人快速重點檢視公司的財務、營運概況，當公司符合指標項目時以紅色標記凸顯區別，提醒投資人注意重要風險資訊，臺灣證券交易所鼓勵投資人多加利用，作為投資決策參考。

上市公司

