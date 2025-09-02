第一上市公司稅前淨利下滑 上半年賺500億減12%
證交所今天公告，89家第一上市公司及創新板第一上市公司，上半年財報告全出爐，經統計，全體第一上市公司上半年營收新台幣5127億元，年增6.17%；稅前淨利500億元，則比去年同期減少12.43%。
證交所進一步分析，第一上市公司上半年獲利衰退較大產業主要為建材營造業、航運業及其他業。其中建材營造業受中國房地產景氣持續不佳影響。航運業受整體散裝航運市況不佳，加上認列匯兌損失。其他業則因提列預期信用減損損失及認列匯兌損失，致獲利衰退。
證交所表示，在美國關稅政策及匯率波動雙重影響下，第一上市公司仍展現營運韌性。整體第一上市公司上半年獲利者有69家，約占78%；獲利較去年同期成長者有38家，占比43%。
其中，獲利成長產業如其他電子業、電子零組件業及光電業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI人工智慧市場機遇，收穫豐碩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言