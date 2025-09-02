第一上市公司稅前淨利下滑 上半年賺500億減12%

證交所今天公告，89家第一上市公司及創新板第一上市公司，上半年財報告全出爐，經統計，全體第一上市公司上半年營收新台幣5127億元，年增6.17%；稅前淨利500億元，則比去年同期減少12.43%。

證交所進一步分析，第一上市公司上半年獲利衰退較大產業主要為建材營造業、航運業及其他業。其中建材營造業受中國房地產景氣持續不佳影響。航運業受整體散裝航運市況不佳，加上認列匯兌損失。其他業則因提列預期信用減損損失及認列匯兌損失，致獲利衰退。

證交所表示，在美國關稅政策及匯率波動雙重影響下，第一上市公司仍展現營運韌性。整體第一上市公司上半年獲利者有69家，約占78%；獲利較去年同期成長者有38家，占比43%。

其中，獲利成長產業如其他電子業、電子零組件業及光電業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI人工智慧市場機遇，收穫豐碩。