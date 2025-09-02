台股9月魔咒？國泰投信：免驚

市場上盛傳台股「9月魔咒」，根據統計資料，過去五年台股的9月行情全數以下跌作收，如果將時間拉長至十年，有約七成行情走跌，但今年9月全球金融市場有望迎來全新一輪的降息循環，給予市場較大信心，法人普遍認為有機會帶動台股第4季向上行情。

國泰投信建議，台股在除權息旺季後，近期適逢財報空窗期，才導致9月台股往往較為震盪，投資人不用過度驚慌，台股長線多頭可期，建議把握修正時台股來到相對低點，加碼布局市值型ETF。

國泰投信ETF研究團隊認為，雖然九月有機率出現下跌走勢，不過長線來看國際市場仍存在利多消息，尤其AI基礎建設市場長期展望明確，AI經濟產值將從2024年的1.2兆美元，大幅成長至2030年的4.9兆美元，成長超過四倍，顯示AI將持續成為推動全球經濟的關鍵力量，根據專業機構預估，2034年AI基礎建設市場規模將近5,000億美元，為AI供應鏈注入強勁動能，此外，市場普遍預期聯準會將於本月啟動降息，進一步帶動整體產業復甦，有望激勵股市信心回溫，且相較第2季關稅議題帶來的不確定性已大幅降低，第4季台股走勢有望回升。