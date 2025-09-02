外資止步連5賣、回補76億元 三大法人買超12.74億元

台股2日漲多壓力持續顯現，台積電（2330）早盤衝高觸及5日線後隨即翻黑，多數電子族群也開高走低，影響大盤先衝漲223.3點、至24,295.03點後回落，反轉大跌181.4點、下探23,890.33點。盤面僅生醫、金融、AI眼鏡等少數族群抗空；近午，金居（8358）、益登（3048）、盟立（2464）、和大（1536）、宏齊（6168）等個股發動攻勢，推升指數頻頻翻紅。不過，台積電終場仍收低於1,160元，股王信驊（5274）再度失守5,000元大關，鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子權值股也未能成功收紅，大盤終場仍續跌54.95點，報24,016.78點，成交值縮至4,096億元。三大法人小幅回補買超12.74億元，外資止步連5賣、回補76.28億元。

統計三大法人2日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超76.28億元，投信賣超57.68億元；自營商賣超（合計）5.87億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.78億元、自營商（避險）買超4.97億元。

觀察今日收漲停的個股共22檔，其中 生醫與電子零組件族群占多數。股價百元以上的個股有8檔，表現最搶眼者為剛解禁的PCB概念股金居，成交量高達9.3萬餘張，股價收215.5元。生醫股方面，康霈*（6919）持續走強，成交量增至近3.5萬張，股價收231.5元，同時帶動合一（4743）成交量增至近1.3萬張，收78.5元，成為盤面焦點。

觀察今日成交值超過百億元個股有5檔，股價僅金居漲停作收、其餘皆跌。依序為：金居189.35億元，股價漲9.95%、收215.5元；台積電163億元，股價跌0.43%、收1,160元；富喬（1815）151.99億元，股價跌6.48%、收64.9元；京元電子（2449）135.62億元，股價跌4.11%、收52元；宏達電（2498）111.37億元，股價跌3.16%、收70.6元。

觀察今日成交量超過10萬大張個股有8檔，其中有3檔ETF相關，股價僅「00919」、英濟（3294）收高，其餘皆跌。依序為：富喬成交228,256張，股價跌6.48%、收64.9元；宏達電成交152,323張，股價跌3.16%、收70.6元；主動統一台股增長（00981A）成交133,490張，股價跌1.07%、收12.95元；南亞（1303）成交117,083張，股價跌6.12%、收39.9元；群益台灣精選高息（00919）成交109,543張，股價漲0.47%、收21.3元；主動群益台灣強棒（00982A）成交106,227張，股價跌1.27%、收12.48元；英濟成交104,280張，股價漲3.44%、收57.2元；華邦電（2344）成交100,828張，股價跌1.72%、收19.95元。