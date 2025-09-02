越南逆風上漲2.2% 胡志明指數再刷新高

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
外資對亞洲股市買賣超金額。資料來源：彭博，中國信託投信整理
上周亞股普遍承壓，包括菲律賓、印度、泰國、印尼均出現下跌，越南股市卻逆風上漲2.2%居冠，其次為台灣上漲2%。其中，越南市場受惠關稅不確定提早解除，加上國家政策利多加持，市場對經濟增長的樂觀情緒持續蔓延，胡志明指數也再次刷下歷史新高1,696點，今年來漲幅也超車南韓，暫時位居亞股第一。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，8月越南股市大漲12%，繼7月上漲9.2%後，已經是連續四個月上漲，胡志明指數也順勢衝破2022年的歷史高位，目前上看1,700點整數大關。另外，指數自4月低點以來，已經上漲高達五成，今年以來累計漲幅逾三成，多頭氣勢凌厲。

張晨瑋認為，越南股市當前仍相當具投資價值，從估值來說，即便市場再歷經近期的快速上漲，但目前越南本益比仍不到13倍，考量越南歷史的本益比區間上緣約落在17倍，目前評價仍具吸引力，加上與周遭東協國家相比，越南享有較高的獲利增長率，以及較為低廉的評價。

張晨瑋進一步分析，越南從現在到明年將迎來三大利多，其一為政府積極做多，今年越南財政、貨幣政策支持8%的經濟目標，不過8月因經濟強勁發展趨勢進一步上調為8.3%至8.5%，基本面展現強勁韌性。其次為越南不動產、消費持續復甦。最後，明年國家公共建設將導入更多私營企業PPP（促進民間參與公共建設）案件投資，用以增加投資效率，以「國退民進」方式拉動私營企業。整體來說，越南長波段上漲或許才正要開始，建議投資人持續定期定額中國信託越南機會基金。

全球股債觀察，中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，美股第2季財報仍優於預期，同時科技巨頭資本資出仍在持續擴張，雖然當前市場價格普遍走高，加上政策不確性干擾，短線上或許有出現回調可能，但長線仍以中性偏多看待；另外，市場對於明年標準普爾500指數企業獲利增長預估目前約落在13.8%。

楊士醇進一步指出，債市方面，目前殖利率受降息預期影響下行，短線上，市場共識為9月重啟降息，但聯準會仍在評估關稅政策對實體經濟帶來的影響，並未鬆口改變看法。值得留意的是，美國近日公布的數據一再顯示，勞動市場出現疲弱跡象，市場出現經濟陷入溫和衰退的聲音，目前市場多空訊息夾雜，可持續關注經濟數據、川普政策，及聯準會動態。

越南 中國信託

