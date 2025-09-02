高檔震盪 25檔標的強化股債平衡獲利機會

輝達（NVIDIA）財報開獎，財報財測雙雙報喜，當天盤後卻下跌3%，顯示隨著美股不斷寫下新高價位，市場的標準也不斷提高，因此即便經濟基本面沒有疑慮，市場震盪仍可能加劇。凱基投信表示，因應市場波動，股債平衡的雙核心配置有助提升資產穩定性，債券部位布局全球BBB級債強化票息收益，做為奠定投資組合的防禦部位；股票部位透過布局台股市值前25大公司，增加投資組合的上漲動能機會，藉由股三債七配置，兼顧收益穩定性與資本增值機會，達成以收益為主、價格增值為輔的投資目標。

凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T）股票部位追蹤指數過往表現，自2013年以來合計繳出494%的累積含息總報酬，相較於同一時間台灣加權指數的349%、台灣高股息指數的226%，聚焦台股25強公司建置股票部位的平衡凱基雙核收息ETF追蹤指數，歷經市場多空淬鍊後，展現出更能掌握台股強者成長契機、長期領漲大盤的競爭力。

進一步拆解平衡凱基雙核收息股票部位追蹤指數的表現，若以年化報酬率來比較，台灣加權指數13.1%，表現居中；台灣高股息指數10.2%，排名居末；相較之下，凱基00981T股票部位追蹤指數則以15.8%的年化報酬率勝出。若從承擔一分風險可以獲取多少報酬的報酬風險比來看，平衡凱基雙核收息ETF的股票部位追蹤指數同樣以些微差距領先台灣加權指數以及台灣高股息指數，顯示透過市值加權配置台股25強公司，平衡凱基雙核收息ETF的股票部位追蹤指數更能展現增值潛力。

根據行政院主計總處統計，台灣第2季實質GDP較去年同期成長8.01％，上半年經濟成長率6.75％，預測全年經濟成長率4.45％，較5月預測時上修1.35個百分點；另國發會發布7月景氣對策信號，綜合判斷分數29分與上月持平，連續第三個月呈綠燈，顯示當前台灣景氣續穩。平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，隨著雲端服務供應大廠持續上修資本支出，AI終端應用也不斷擴大，在供需兩旺的產業環境下，AI趨勢浪潮逐漸展現其商業價值，並轉化為台股企業獲利增長動能；由半導體撐起半邊天的台股，可望持續吸引市場資金青睞。台灣企業在技術與產業鏈上的護城河優勢，台股的強者恆強態勢預期將延續，集中火力鎖定台股市值25大企業布局，可望有助股票部位成長動能強化。

市場目前仍存在政策不確定性，加上高檔行情容易出現震盪，穩定資產波動成為投資策略的關鍵，而股債平衡配置亦益發重要，對於一般投資人而言，若資金分配有限，不妨可考慮透過債股平衡型ETF進行投資，不僅能降低參與門檻，還能有效分散分險，以相對穩健的方式參與市場。更重要的是，透過長期留在市場上，享受時間複利的優勢，進一步提升投資勝率。

平衡凱基雙核收息ETF將於9月9日開始募集，發行價10元，股債權重每月會進行再平衡，債券部位配置七成全球BBB級債，主攻收益；配置三成台股25強企業，追求資產增值空間。透過配備雙核心引擎，提供投資人收益需求與掌握成長的全方位投資解決方案。