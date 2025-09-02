瀚亞、玉山銀聯手 推AI選股基金

瞄準全球潛力股的成長機會與高股息，瀚亞投信推出瀚亞環球智慧數據股息基金攜手玉山銀行擔任保管銀行，9月1日正式展開募集。該基金運用AI智慧多因子選股策略，從中篩選具高股息潛力的個股，讓投資人不僅有機會獲取資本利得，更將選股目標設定為MSCI全球國家世界指數股利率的兩倍。有興趣的投資人可洽詢各大銷售機構。

瀚亞投信指出，傳統投資方式往往難以兼顧成長性與股息收益，尤其在下半年資本市場面臨諸多不確定性、成長股波動加劇的情況下，高股息股票相對能提供穩定報酬，有助於抵禦市場波動，並掌握長期資產增值的契機。

瀚亞環球智慧數據股息基金主打三大核心優勢：「AI選股、高股息機會、好團隊看顧」，整合多種策略精華。擬定基金經理人賴盈良指出，根據模擬回測數據顯示，該基金策略在不同期間的報酬均優於MSCI全球國家世界指數，回測近十年股息率更是該指數的兩倍，展現強勁的投資價值與成長潛力。

該基金策略採用相對同業價值、相對歷史價值、公司品質、短期技術指標、動能、市場情緒、低特定風險等七大因子置於模型中，去分析所有觀察的股票。因子的權重是根據其強度（在不同投資期間下的最佳報酬）以及其波動性／分散化效益（即最佳風險）設定，藉由這樣的流程找出所有分析股票的預估超額報酬。接著加入達成2倍MSCI全球國家世界指數股息率的條件，並排除如流動性不足等選股限制，最終得出風險與報酬下最有效率之組合。

根據2005年5月31日至2025年5月31日之歷史資料，當MSCI全球國家世界指數漲幅1%，該基金策略模擬績效漲幅1.07%；當MSCI全球國家世界指數跌幅1%，該基金策略模擬績效跌幅0.96%。回測結果應用以歷史資料為基礎設計的回測模型，具有一定限制，此績效並不代表客戶以實際資產進行交易所能達到的結果。