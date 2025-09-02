月線下震盪 台指期小跌42點、收23,965點

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台指期2日震盪，早盤以24,0830點開出，盤中對低一度達23,879點，午盤過後於平盤附近震盪，不過明顯市場態度保守，終場收在23,965點，下跌42點，跌幅0.17%。

另外，台積電（2330）期收1160元，下跌5元，電子期下跌0.15%，中型100期貨下跌1.07%。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加876口至182口，其中外資淨空單增加355口至26,664口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少11口至2,456口。

元富期貨認為，台指期昨日終場以黑K棒作收、日K連三黑。目前指數跌破重要支撐月線，短線先觀察能否迅速收復，目前尚未有明顯轉空的跡象。

法人表示，9月美股與台股都易跌難漲，近期雖跌破月線，但因月線、季線仍都上揚，技術面維持多頭格局，惟接下來震盪整理機率較高。

