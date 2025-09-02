台股靜候消息收低24,016點、下跌54點 台積電小跌5元

市場保持觀望態度，靜待通膨數據出台，台股2日開高走低，早盤以24,113點開出，10點30分左右跌至平盤以下，最低一度失守24,000點大關，終場跌幅收斂，收24,016點，下跌54點，跌幅0.23%，成交量萎縮至4,096億元。櫃買則收251點，跌幅0.52%，台積電（2330）收1,160元，下跌5元。

其餘權值股部分，金融股撐盤，富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）收紅，而科技類股則表現較弱。

盤面上以類股來玻陶、塑膠、電機機械、電零組、化工、電器電纜、其他電子、半導體等較為弱勢，另外生技、金融保險、居家生活、網通、食品、營建等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有富喬（1815）、京元電子（2449）、宏達電（2498）、神達（3706）、台燿（6274）、台達電（2308）、金像電（2368）、定穎投控（3715）、昇貿（3305）、健策（3653）、聖暉*（5536）、亞翔（6139）、漢唐（2404）、臻鼎-KY（4958）、世芯-KY（3661）、南亞（1303）、貿聯-KY（3665）、台光電（2383）、智邦（2345）、廣達（2382）、南電（8046）、新應材（4749）等

而量大強勢的則有，金居（8358）、光聖（6442）、精成科（6191）、康霈*（6919）、波若威（3163）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、英濟（3294）、力旺（3529）、穎崴（6515）、達邁（3645）、旺矽（6223）、日月光（3711）、智邦（2345）、漢翔（2634）、昇陽半導體（8028）、中光電（5371）、強茂（2481）等

統一投顧表示，美國上周五公布PCE數據符合市場預期，FED本月降息機率近9成，有利市場風險資產偏好提升，惟美股「9月魔咒」引發熱議，投資人觀望本周五將公布的非農數據；台股1日回檔失守月線，AI相關族群出現漲多回檔，然下周尚有蘋果新品發表及國際半導體展開展等利多題材，預估短線上指數高檔震盪、類股輪動。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。