高位階股被殺得血流成河！ 還有什麼可以買？

台股大盤指數衝高後拉回休息，股價飆漲的高位階股本周以來面臨三大賣壓，更是被殺得血流成河，千金股由最多的25檔一度銳減至20檔；分析師坦言，9月到中秋節期間要特別小心，這期間大盤上攻不易，在震盪整理期間還要要保留多一點的現金，不過分析師點名看好台積電（2330）設備股中的低位階股及CPO股；另外， CCL若是出現急跌也可以酌量布局。

台股在8月27日創收盤新高，29日盤中則寫下24,570.15點的歷史新高紀錄， 但終場小跌， 9月第一個交易日收黑，2日集中市場及櫃買市場都呈現開高走低，大盤指數早盤一度上漲逾200點，收復5日線及月線，盤中也曾翻黑至23,890.33點。

證券分析師張陳浩表示，大盤指數因為台積電股價有撐，似乎沒有跌大跌，但若是以個股來看，位階高的個股可以說是被殺的血流成河，包括千金股在內也有多檔創新高的個股，這些個股飆漲幅度相當大， 位階高的個股同樣都面臨三大賣壓，股價出現壓回。

張陳浩說，9月以來，所有位階高的個股都面臨獲利了結賣壓、多殺多賣壓、搶反彈殺出的賣壓，千金股家數減少， 跌落千元關卡的就有多檔處於高位階，中實戶獲利了結及多殺多，造成位階高的千金股下跌， 另外， 漲多的飆股也是同樣的情況。

張陳浩認為，中秋節變盤的心理壓力沈重， 預期台股在9月到中秋節的這段時間上攻不易，將呈現震盪整理走勢，要保留較多現金，但是看好第4季仍有高點可期，在布局上可留意台積電設備股中屬位階低的萬潤（6187）、弘塑（3131）、聖暉*（5536）、帆宣（6196）；還有CPO的波若威（3163）、聯光通（4903）等。

日東紡公告在福島事業中心新建產線、擴充「T glass 玻纖布」產能，回應 AI 伺服器帶動的高頻高速封裝基板需求，張陳浩說，日東紡擴產，上游材料降價，對CCL來說反而有利，因此如果CCL再有急跌，可以酌量布局聯茂（6213）、台燿（6274）、台光電（2383）。