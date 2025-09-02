盤中亮眼！生醫3檔高掛漲停 股王禾榮科即將掛牌引關注

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股2日早盤在台積電（2330）帶動下開高，一度觸及5日線，但盤中指數隨即翻黑，跌逾百點。儘管大盤震盪，生醫族群卻逆勢活躍，早盤醣聯（4168）、順藥（6535）、合一（4743）接力攻上漲停，康霈*（6919）、中天（4128）帶量續漲逾6.5%，台新藥（6838）、全福生技（6885）、晟德（4123）等也連袂上漲，成為盤面多頭指標。

漢民集團轉投資的生技股王禾榮科即將於9月3日公開申購，每股承銷價暫定600元，預計9月15日掛牌上市。禾榮科目前為興櫃第三高價股，掛牌題材吸引市場資金關注，也為生醫族群延續多頭氣氛注入新動能。以2日盤中最高價862元推算，每張帳面價差約26.2萬元，報酬率達43.7%。禾榮科8月29日至9月2日投標，9月4日開標，競拍張數11,375張；公開申購承銷張數2,843張，將於9月9日進行抽籤。

合一新藥題材同樣吸睛。公司表示，ON101乳膏在市場上攻克的關鍵點仍需時間，但百億美元銷售目標並非夢想；FB825重度異位性皮膚炎二期臨床收案因病人條件複雜，進度將延至2026上半年完成；減重新藥SNS851即將進入人體試驗，動物安全性良好，未來具國際優勢。

法人分析指出，近期生醫股表現活絡，不僅反映資金偏好，也顯示新股題材與研發進展可望成為族群火種，帶動行情活躍。

