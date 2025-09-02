台股開高走低 盤中遭摜壓至23,890點、持續震盪

消息面圍繞美國聯準會，多空雜陳，股市橫盤格局持續，輪流表現。台股2日盤中開高走低，早盤最高上衝至24,295點，隨後遭空方摜壓至平盤下23,890點，持續表現震盪。

回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年8月21日至8月27日止近一周，資金輪動改由美國股票基金淨流入84.69億美元居冠；歐非中東、拉丁美洲與全球新興市場以小幅淨流入分別位居第二、第三及第四；已開發歐洲與亞洲不含日12.24億美元、0.92億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，美國聯準會主席鮑威爾在全球央行年會演講釋出為9月降息打開大門的訊息，經濟數據穩健也推動美股續強，但與此同時市場擔憂美國總統川普解雇聯準會理事庫克使央行獨立性受到威脅，法國政治動盪則拖累歐洲股市；德國總理稱俄烏首腦會晤無望，消息多空雜陳。

就盤面上，安聯投信表示，聯準會主席鮑威爾暗示最快9月降息，美股科技股上漲帶動國際相關股市，市場對日本央行升息預期攀升，法國政治風暴牽動歐洲各地股市情緒，投資氣氛多空交雜，讓近期美股、歐股兩樣情，日股小漲0.25%、MSCI新興市場大致持平，新興歐洲領跌，拉丁美洲逆勢上揚。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，受惠於美國AI相關企業公布亮眼財報，顯示相關需求保持穩健增長，同時美國經濟數據同樣展現韌性，多少抵銷川普宣布解雇聯準會理事的消息衝擊，加上類股輪動推升，由AI等領頭帶動美股再創新高。