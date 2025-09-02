台積電上攻無力 台股開高後回落平盤整理

快訊

中央社／ 台北2日電

台股早盤開高走低，10時左右指數翻黑，至10時30分，集中市場指數小漲6.51點，報24078.24點，成交值約新台幣2065億元。

台積電早盤開高最多上漲10元至1175元，之後股價翻黑，鴻海最多上漲5元至203.5元，聯發科最多上漲20元至1380元，隨後漲幅都出現收斂。

日本玻璃纖維大廠日東紡（Nittobo）上週董事會中決議將斥資約150億日圓建置新廠、擴充產線，PCB缺料題材失靈，近期熱門的玻纖布族群股價臉綠，台玻股價殺落跌停價28.75元，富喬盤中也重跌超過9%。

群益投顧分析，8月7日美國新設定的對等關稅介於15%至50%之間，關稅迷霧逐漸消散，不確定因素消除，股市正面反應，加上AI與科技股熱潮延續，以及美國聯準會主席鮑爾暗示9月可能降息，皆激勵市場。

群益投顧認為，現階段市場圍繞「AI+Fed政策」兩大核心旋轉，台股成功挑戰前高，包括先進製程半導體及AI伺服器關鍵零組件等AI相關個股，值得留意。

