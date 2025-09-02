台股早盤漲逾200點 台積電開高5元

台股2日開盤指數上漲42.17點，開盤指數為24,113.9點，早盤漲逾200點，最高來到24,288.91點。台積電（2330）開盤價1,170元，上漲5元。

群益投顧表示，短線大盤格局估計為高檔震盪或者震盪攀高格局。波段大漲的次產族群面臨漸增賣壓，走勢多空分歧將逐漸拉

大，盤勢比較強勢的格局，將以個別權重股支撐挹注指數為主。不論電子（泛pcb股）或者非電（軍工概念股）的波段強勢領漲次產業族群，強弱分歧估計持續拉大，中小題材股操作難度攀升。

操作題材可留意：

1.封測利基股─京元電（2449）受惠AI測試接單暢旺，日前宣布大舉調高資本支出；近日美系外資報告持續看好京元電在AI供應鏈的地位，京元電8月上旬創新高後，近日再度跳空強漲創高，對低基期封測股如典範（3372）等，形成股價帶動效應。

2.國內外大廠智慧眼鏡9月齊發─宏達電（2498）8月14日宣布推出首款AI智慧眼鏡「VIVE Eagle」，為全球首款支援繁體中文語音操控的AI智慧眼鏡，台灣首發9月1日開賣。目前在全球智慧眼鏡市場擁有73%占有率的Meta，計劃9月推出代號「Hypernova」的首款配備螢幕智慧眼鏡。

美股及債市周一（1日）勞工節休市。

三大法人周一集中市場合計賣超215.9億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超76.6億元，投信賣超30.5億元，自營商（自行買賣）賣超27.5億元，自營商（避險）賣超81.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加876口至182口，其中，外資淨空單增加355口至26,664口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少11口至2,456口。

選擇權未平倉量部分，09月W1大量區買權OI落在24,500點，賣權最大OI落在23,900點 ; 月買權最大OI落在25,000 點，月賣權最大OI落在13,800 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.32下降至1.03。VIX指數上升1.59至21.24。外資台指期買權淨金額0.23億元 ; 賣權淨金額-0.11億元。整體選擇權籌碼面偏空。