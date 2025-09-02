台股8月開戶數增加約4.7萬人 30歲以下占3/4

快訊

中央社／ 記者曾仁凱台北2日電

證交所統計，台股8月開戶數增加4萬7263人，其中19歲以下達1萬9345人，增加最多，其次是20至30歲新增開戶1萬6546人，合計30歲以下新增開戶數達3萬5891人，占8月整體新增開戶數3/4強，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。

累計至8月底，台股總開戶數達到1356萬7161人，續創歷史新高。

根據證交所8月投資人開戶數年齡分布統計表，按照年齡層分布，19歲以下、20至30歲、31至40歲、41至50歲、51至60歲、61歲以上，及法人，累積開戶數分別為62萬5428人、170萬9556人、220萬726人、258萬3384人、231萬9972人、402萬3517人和10萬4578人。

