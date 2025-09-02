台股強彈…三大退休基金 7月賺2,013億

7月台股上漲，三大政府退休基金也大賺。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金收益表現，7月合計大賺2,013.1億元，前七月累計收益也由虧轉盈。

至於8月收益，勞動基金運用局副局長劉麗茹說，8月無論台股、美股都創高，維持上漲格局，勞動基金收益預估會優於6月的2,083億元，而6月是史上第三高，8月是「坐三望二看一」，有機會挑戰新高。

勞金局昨（1）日公布最新勞動基金運用情形，截至7月底，整體勞動基金規模為7兆1,024.1億元，收益率為0.94%，收益數為643.8億元。累計前七月由虧轉盈，主因7月台股強彈，7月單月收益衝高至1,480,3億元。

其中，新制勞退基金規模4兆6,555.4億元，收益率0.61%；舊制勞退基金規模1兆281.9億元，收益率3.29%；勞保基金規模1兆1,879.9億元，收益率0.73%。

新制勞退前七月賺287.8億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2,227元。

受衛福部委託管理的國保基金規模為6,296.4億元，收益率為0.51%；7月單月收益135.1億元。另退撫基金規模為1兆566.2億元，前七月收益數為115.3億元，收益率為1.15%；7月單月收益397.7億元。

勞動基金局表示，以長期成果來看，整體勞動基金近十年多（2015年至2025年7月）平均收益率為 6.37%，國保基金近十年多（2015年至2025年7月）平均收益率為6.83%，投資績效穩健。

回顧7月市場表現，美國政府陸續公布與各國達成之關稅協議，並延後關稅談判至8月，加上大型科技股財報亮眼，且美國6月零售銷售扭轉前兩月跌勢，緩解市場對消費支出放緩的擔憂，市場表現尚稱穩定，通膨部分則持續升溫，較去年同期上升2.7%。