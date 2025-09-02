聽新聞
台股多殺多 三大法人、散戶同賣…靠台積撐盤

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股昨（1）日開低走低，盤中一度大跌347點，尾盤靠拉抬台積電（2330）至盤上收斂大盤跌幅，終場下跌161點收24,071點，跌破月線關卡。法人分析，賣壓主要來自三大原因，包括內外資同步出脫、主動式台股ETF調節、散戶融資籌碼凌亂，導致盤面多殺多。

展望後市，綜合富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧副總經理黃文清等專家看法，9月美股與台股都易跌難漲，昨天雖跌破月線，但因月線、季線仍都上揚，技術面維持多頭格局，惟接下來震盪整理機率較高。

三大法人昨同步站在賣方，合計賣超215.9億元，其中外資賣超76.6億元，連五賣，累計賣超422.7億元，台指期未平倉淨空單增加355口至26,664口，期現貨同步偏空；投信賣超30.5億元，連五賣，累計賣超102.2億元；自營商買轉賣超108.6億元。八大公股行庫進場買超63.5億元，為8月20日後最大手筆。

不僅主要法人殺出部位，散戶也如驚弓之鳥急賣持股。代表散戶的指標融資餘額在上周五飆升至2,623.2億元，昨天大舉減肥31.8億元，降至2,591.4億元。

台股昨日開盤便承壓，近兩個月來盤面人氣族群PCB、軍工、矽光子高檔遇調節賣壓，導致加權指數盤中一度大跌347點、失守24,000點大關，惟台積電最後一盤大單敲進，一次拉高兩檔或10元，由黑翻紅收在1,165元，使得指數跌點收斂83點，終場跌161元收24,071點，雖失守月線，但守住24,000點大關，成交量擴大至5,225.3億元。

