聽新聞
0:00 / 0:00

千金股 一天少四檔

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

台股昨（1）日靠最後一盤拉抬台積電（2330），使得終場指數跌幅收斂至0.6%，守住24,000點關卡，惟千金股淪為重災區，一天之內驟減四檔，僅剩20千金。包括印能科技、貿聯-KY、智邦、奇鋐失守千元；不過，聖暉*逆勢衝上漲停價981元收市，晉升準千金。

失守千元的四檔個股，包括印能科技下跌34元收996元，跌幅3.3%；貿聯跌99元收976元，跌幅9.2%；智邦跌71元、收944元，跌幅7%；奇鋐跌69元收941元，跌幅6.8%。

整體而言，千金股昨天強弱表現大相逕庭，力旺、穎崴亮燈漲停，富世達則是跌停。

第一金投顧董事長黃詣庭分析，千金股看的是題材與人氣。隨大盤已來到高檔，千金股股價若跌破千元關卡，仍要檢視基本面有無特殊變化，若基本面不變，跌破千元反而會是買點；反之，若基本面變差，建議適時調節。例如散熱題材，如果是技術高階、體質良好的散熱股，回檔之後，可以擇優切入。

台新投顧副總經理黃文清指出，近期融資增加迅速，籌碼會顯得較為凌亂。中小型股、千金股，波動也加大。

昨日因為美股休市，外資的操作並不積極，預期主要是本土資金，包括業內、主力、散戶等在積極操作。

加上近期加權指數已經來到高檔，獲利了結賣壓沉重，一點風吹草動，就會修正得比較多，而中小型股可能又會被殺得比較嚴重。

智邦 基本面

延伸閱讀

全民權證／智邦 押價內外20%

智慧經營／第一金投顧董事長黃詣庭 深化研究 疊加競爭力

AI 伺服器散熱需求爆發 這二檔躍居資金追捧焦點

賣出台達電（2308）和奇鋐（3017）！直雲：應該是假利空但先調節股票

相關新聞

台股多殺多 三大法人、散戶同賣…靠台積撐盤

台股昨（1）日開低走低，盤中一度大跌347點，尾盤靠拉抬台積電至盤上收斂大盤跌幅，終場下跌161點收24,071點，跌破...

千金股 一天少四檔

台股昨（1）日靠最後一盤拉抬台積電，使得終場指數跌幅收斂至0.6%，守住24,000點關卡，惟千金股淪為重災區，一天之內...

台股強彈…三大退休基金 7月賺2,013億

7月台股上漲，三大政府退休基金也大賺。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金收益表現，7月合計大賺2,01...

就市論勢／伺服器 ODM 族 吸睛

美國經濟正處於「軟著陸」階段，製造業與勞動市場持續降溫，消費者需求動能放緩，為聯準會9月降息提供空間。而輝達（NVIDIA）持續受惠全球CSP（雲端服務供應商）對AI算力的龐大需求，儘管面臨地緣政治風險，中長期營運動能無虞。

三大法人同步賣超 外資調節ETF與電子股

台股今天跌161.37點，收在24071.73點，成交值新台幣5090.75億元。三大法人合計賣超216.22億元，外資...

台積電：收回限制股 調整今年首季季配息至5.00001754元

台積電（2330）今日公告說明，因收回限制股，調整今年首季季配息至5.00001754元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。