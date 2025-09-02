台股昨（1）日靠最後一盤拉抬台積電（2330），使得終場指數跌幅收斂至0.6%，守住24,000點關卡，惟千金股淪為重災區，一天之內驟減四檔，僅剩20千金。包括印能科技、貿聯-KY、智邦、奇鋐失守千元；不過，聖暉*逆勢衝上漲停價981元收市，晉升準千金。

失守千元的四檔個股，包括印能科技下跌34元收996元，跌幅3.3%；貿聯跌99元收976元，跌幅9.2%；智邦跌71元、收944元，跌幅7%；奇鋐跌69元收941元，跌幅6.8%。

整體而言，千金股昨天強弱表現大相逕庭，力旺、穎崴亮燈漲停，富世達則是跌停。

第一金投顧董事長黃詣庭分析，千金股看的是題材與人氣。隨大盤已來到高檔，千金股股價若跌破千元關卡，仍要檢視基本面有無特殊變化，若基本面不變，跌破千元反而會是買點；反之，若基本面變差，建議適時調節。例如散熱題材，如果是技術高階、體質良好的散熱股，回檔之後，可以擇優切入。

台新投顧副總經理黃文清指出，近期融資增加迅速，籌碼會顯得較為凌亂。中小型股、千金股，波動也加大。

昨日因為美股休市，外資的操作並不積極，預期主要是本土資金，包括業內、主力、散戶等在積極操作。

加上近期加權指數已經來到高檔，獲利了結賣壓沉重，一點風吹草動，就會修正得比較多，而中小型股可能又會被殺得比較嚴重。