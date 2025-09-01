三大法人同步賣超 外資調節ETF與電子股

台股今天跌161.37點，收在24071.73點，成交值新台幣5090.75億元。三大法人合計賣超216.22億元，外資賣超前10名中，賣壓集中於ETF與電子股，其中賣超第1名與第2名分別為元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）皆逾2萬張。

三大法人同步賣超，自營商賣超108.67億元，投信賣超29.26億元，外資及陸資賣超78.29億元。

外資今天賣超前5名，第1名為元大台灣50（0050）2萬8795張，第2名為元大高股息（0056）2萬440張，其他依序為宏達電、友達、緯創。

外資買超前5名，第1名為台新新光金2萬9548張，第2名為華邦電2萬5595張，其他依序為群創、鴻海、臻鼎-KY。

萬寶投顧執行長王榮旭向中央社記者表示，今天台股反應美股上週盡墨，盤中一度下跌逾300點，主要是7、8月累積漲幅較大，如AI股或軍工股漲多整理；不過台積電尾盤收紅小漲，使大盤跌幅收斂，外資今天賣超78.29億元，低於百億元。

王榮旭也指出，目前市場觀望美國聯準會（Fed）9月的降息決策，台股今天主要由中小型股撐場，大型權值股相對退居次位，但整體行情並未反轉，僅屬微幅調整。

他也表示，依照過往經驗顯示，美股9月普遍表現偏弱，台股難以獨善其身，預期大盤9月走勢較為疲軟，台積電可能進入漲多整理階段，但資金並未撤離市場。