就市論勢／伺服器 ODM 族 吸睛

盤勢分析

美國經濟正處於「軟著陸」階段，製造業與勞動市場持續降溫，消費者需求動能放緩，為聯準會9月降息提供空間。而輝達（NVIDIA）持續受惠全球CSP（雲端服務供應商）對AI算力的龐大需求，儘管面臨地緣政治風險，中長期營運動能無虞。

在台灣方面，受惠AI需求帶動半導體及相關設備出口，7月出口動能維持強勁，年增42%，連續三個月突破500億美元，AI產業結構性成長仍支撐台灣景氣訊號維持在綠燈。

然而，台灣製造業PMI跌至收縮區間，僅20%行業外銷訂單高於十年均值，產業分化加劇。展望後市，AI出口動能可抵銷傳產關稅衝擊，但消費性電子拉貨潮回歸實際需求，歐美內需疲軟仍為主要挑戰。

投資建議

近期台股技術面已顯過熱，包括融資餘額快速攀升及散戶當沖比維持高檔水準，顯示籌碼面凌亂，短期可能面臨技術性修正壓力。儘管短線波動風險升溫，AI產業結構性成長趨勢仍為中長期主軸。

AI算力需求爆發性增長，台廠供應鏈如晶圓代工、高階封裝、伺服器ODM等族群持續受惠。

此外，CSP業者相繼上調2025~2026年資本支出，顯示AI基建擴張動能無虞。建議投資人可趁市場拉回之際汰弱換強，並逢低布局產業前景明確、營運能見度高的優質股。