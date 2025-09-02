亞資推動辦公室 啟動

金管會與臺灣證券交易所昨（1）日共同宣布啟動「亞洲資產管理中心推動辦公室」，並同步上線「亞資中心專屬網站」。證交所董事長林修銘表示，亞資推動辦公室將成為金融機構等業者的第一線諮詢窗口，提供一站式支援，並將透過多元管道，全面協助業者理解政策與推動進程。

「亞洲資產管理中心推動辦公室」啟動典禮現場除金管會副主委陳彥良親臨致詞外，並邀集高雄市政府、櫃買中心、期交所、集保結算所、各大公會及四大會計師事務所代表出席，南北串連，共同見證台灣資產管理邁向新里程碑。

林修銘表示，台灣擁有健全的金融體系、完整法規架構與活絡資本市場，搭配豐沛儲蓄、穩健經濟成長與全球領先科技實力，構成「亞洲資產管理中心」願景的堅實基礎。亞資推動辦公室將成為業者的第一線諮詢窗口，提供一站式支援，協助業者釐清法規適用、設立流程等疑義。此外，辦公室也將透過電話、線上提問與預約會談等多元管道，全面協助業者理解政策與推動進程。

同步上線的「亞洲資產管理中心專屬網站」由證交所統籌規劃並整合金管會各府會資料。該平台採分眾設計，提供投資人、金融機構與國際夥伴即時掌握政策目標、進度與執行成果，是掌握台灣資產管理最新脈動的重要入口。

金管會副主委陳彥良指出，自2024年9月亞資中心政策啟動以來，已有36項法規鬆綁措施完成，超越今年目標；高雄資產管理專區亦於今年7月揭牌，吸引銀行、投信、券商、保險公司與四大會計師事務所進駐；整體金融業管理資產規模（AUM）更較去年同期成長近3兆元，驅動台灣成為區域資金熱點。

亞資中心網站亦呼應相關努力，以「壯大資產管理計畫」、「普惠永續融合計畫」、「財富管理促進計畫」、「資金投入公建計畫」、「擴大投資台灣計畫」等五大重點主軸，涵蓋從資本市場掛牌、永續金融、私人銀行、公共建設投資到資金匯聚新創等面向；具體包括建構台版TISA、推動永續金融商品與REIT專案等，結合法規、誘因與人才培育，強化長期成效。