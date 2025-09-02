快訊

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

熱帶擾動成颱機率提高到6成 吳德榮：午後雷雨範圍擴大防冰雹

MLB／強！鄧愷威5.1局狂飆8K雙締生涯新高 霸氣入手第2勝

聽新聞
0:00 / 0:00

亞資推動辦公室 啟動

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
金管會及證交所共同啟動「亞洲資產管理中心推動辦公室」。證交所／提供
金管會及證交所共同啟動「亞洲資產管理中心推動辦公室」。證交所／提供

金管會與臺灣證券交易所昨（1）日共同宣布啟動「亞洲資產管理中心推動辦公室」，並同步上線「亞資中心專屬網站」。證交所董事長林修銘表示，亞資推動辦公室將成為金融機構等業者的第一線諮詢窗口，提供一站式支援，並將透過多元管道，全面協助業者理解政策與推動進程。

「亞洲資產管理中心推動辦公室」啟動典禮現場除金管會副主委陳彥良親臨致詞外，並邀集高雄市政府、櫃買中心、期交所、集保結算所、各大公會及四大會計師事務所代表出席，南北串連，共同見證台灣資產管理邁向新里程碑。

林修銘表示，台灣擁有健全的金融體系、完整法規架構與活絡資本市場，搭配豐沛儲蓄、穩健經濟成長與全球領先科技實力，構成「亞洲資產管理中心」願景的堅實基礎。亞資推動辦公室將成為業者的第一線諮詢窗口，提供一站式支援，協助業者釐清法規適用、設立流程等疑義。此外，辦公室也將透過電話、線上提問與預約會談等多元管道，全面協助業者理解政策與推動進程。

同步上線的「亞洲資產管理中心專屬網站」由證交所統籌規劃並整合金管會各府會資料。該平台採分眾設計，提供投資人、金融機構與國際夥伴即時掌握政策目標、進度與執行成果，是掌握台灣資產管理最新脈動的重要入口。

金管會副主委陳彥良指出，自2024年9月亞資中心政策啟動以來，已有36項法規鬆綁措施完成，超越今年目標；高雄資產管理專區亦於今年7月揭牌，吸引銀行、投信、券商、保險公司與四大會計師事務所進駐；整體金融業管理資產規模（AUM）更較去年同期成長近3兆元，驅動台灣成為區域資金熱點。

亞資中心網站亦呼應相關努力，以「壯大資產管理計畫」、「普惠永續融合計畫」、「財富管理促進計畫」、「資金投入公建計畫」、「擴大投資台灣計畫」等五大重點主軸，涵蓋從資本市場掛牌、永續金融、私人銀行、公共建設投資到資金匯聚新創等面向；具體包括建構台版TISA、推動永續金融商品與REIT專案等，結合法規、誘因與人才培育，強化長期成效。

金管會 證交所

延伸閱讀

紓解房貸荒 金管會找八大行庫開會並啟動金檢銀行是否房貸搭售商品

2025 ESG高峰會登場 王怡心：首推永續會計黑客松競賽

證交所 打造ETF生態系

ETF 規模續成長 2025臺灣週 ETF 投資博覽會將啟動

相關新聞

台股多殺多 三大法人、散戶同賣…靠台積撐盤

台股昨（1）日開低走低，盤中一度大跌347點，尾盤靠拉抬台積電至盤上收斂大盤跌幅，終場下跌161點收24,071點，跌破...

川普開口全球都顫抖！不投資的風險更高…高股息ETF外 還有「另1種選擇」

「今年對投資人來說，真可謂度日如年。」

千金股 一天少四檔

台股昨（1）日靠最後一盤拉抬台積電，使得終場指數跌幅收斂至0.6%，守住24,000點關卡，惟千金股淪為重災區，一天之內...

台股強彈…三大退休基金 7月賺2,013億

7月台股上漲，三大政府退休基金也大賺。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金收益表現，7月合計大賺2,01...

就市論勢／伺服器 ODM 族 吸睛

美國經濟正處於「軟著陸」階段，製造業與勞動市場持續降溫，消費者需求動能放緩，為聯準會9月降息提供空間。而輝達（NVIDIA）持續受惠全球CSP（雲端服務供應商）對AI算力的龐大需求，儘管面臨地緣政治風險，中長期營運動能無虞。

亞資推動辦公室 啟動

金管會與臺灣證券交易所昨（1）日共同宣布啟動「亞洲資產管理中心推動辦公室」，並同步上線「亞資中心專屬網站」。證交所董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。