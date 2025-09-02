證交所導入行動電話認證

臺灣證券交易所積極推動數位轉型，即日起再升級投資人個人資料查詢系統，導入「行動電話認證」服務，投資人僅需輸入本人名下手機門號及身分證領補換資訊，即可免費查詢開戶或交易紀錄，無須額外安裝程式，透過電腦與手機網頁皆能輕鬆完成。

證交所表示，投資人原可選擇臨櫃或線上查詢個人資料，但近三年統計顯示，網路查詢占比已由78％升至逾80％，反映投資人愈來愈依賴數位服務。為此，除既有的自然人憑證與下單憑證外，新增行動電話認證，讓投資人透過「一機在手」即可完成操作，不僅便利，也能減少臨櫃查詢的紙本作業，符合減紙減碳的ESG趨勢。

投資人個人資料查詢系統（https://investor.twse.com.tw/）此次升級具四大特色，首先是「便捷認證」，導入手機驗證機制，加快身分確認流程；其次為「全面支援」，同時支援電腦與手機版本；第三是「安全快速」，查詢結果將以加密PDF檔寄送，保障資訊安全；最後是「友善介面」，全新操作流程直覺簡單，提升使用體驗。

證交所強調，此次優化服務提供投資人即時、安全且便利的查詢方式，未來也將持續推動數位創新。