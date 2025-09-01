心誠鎂行動醫電申請上市 今年第20家送件國內公司

臺灣資本市場再添新兵，由元大證券承銷主辦的心誠鎂（6934）行動醫電於9月1日正式向證交所送件申請股票上市，成為本年度第20家（不含創新板）提出上市申請的國內公司，顯示醫療科技產業在資本市場的發展動能持續增強。

根據公開說明書，心誠鎂行動醫電公司總部位於台北市大安區，由董事長鄭傑升領軍，實收資本額為3.27億元。公司核心業務聚焦於呼吸藥物藥械投藥系統的委託開發暨生產服務（CDMO），透過結合藥物與醫材的專業研發及代工，切入快速成長的精準醫療與行動醫電市場。

財務表現方面，心誠鎂行動醫電去年度稅前淨損5,092.8萬元，每股稅後純益（EPS）-2.6元，目前尚處於虧損階段。不過，心誠鎂行動醫電申請上市，反映台灣資本市場對創新醫療產業的吸引力，法人表示，近年來隨著高齡化社會趨勢與慢性疾病治療需求擴大，呼吸治療及相關醫療設備產業逐漸受到重視，加上國際藥廠與醫材廠紛紛尋求專業代工合作，亦為CDMO業者提供龐大商機。