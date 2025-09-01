122家第一上市公司及金融保險業 第2季財報均如期完成申報

臺灣證券交易所1日表示，第一上市公司與上市金融保險業公司均已依規定完成114年第2季財務報告申報作業。其中，第一上市公司（含創新板）計有89家，金融保險業公司則有33家，總計122家全數已於9月1日前公告申報，展現市場資訊揭露的透明度與及時性。

證交所指出，財務報告是投資人掌握公司經營現況的重要依據，也是評估公司價值與投資風險的核心資訊。提醒投資人從事股票交易前，務必詳閱財報內容及相關資訊，以做出更周延的投資判斷。

相關資訊可透過公開資訊觀測站查詢，投資人可於「財務資訊／公司營運」專區瀏覽，也可至「單一公司」頁面下載電子文件，取得完整財務數據，進一步了解各公司營運狀況。

證交所強調，完整且即時的資訊揭露，不僅有助於提升市場透明度，也能增進投資人信心，進而鞏固臺灣資本市場的健全發展。