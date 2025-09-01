瞄準特化品市場 台化入股機光科技拿下逾9%股權

快訊

中央社／ 台北1日電

台化今天公告投資新台幣6125萬元，取得機光科技私募普通股250萬股，持股比例9.0379%。依照機光科技股東會年報資料，台化將成為機光科技前3大股東，與頎欣投資、旭嘉聯合科技並列。

台塑集團8月中剛宣布高層改組，由傳產、科技兩棲的南亞董事長吳嘉昭接任「行政中心」總裁，引領集團朝向高值化轉型，瞄準半導體化工、電子業等應用，此次台化出手，格外受到外界矚目。

台化表示，此次入股機光科技為策略性投資，機光科技研發生產很多特化品，公司規模不大，屬於技術研發導向型，未來與台化的量產能力可以互補。

台化指出，未來台化希望藉重機光科技的技術研發能力，結合台化生產管理能力，共同開發如PI（聚醯亞胺）等特用化學品市場，應用在手機散熱膜、電路軟板薄膜等。

根據機光科技官網介紹，公司創立於2001年，設廠於新竹科學園區，技術團隊掌握有機發光二極體（OLED）燈片之材料、設備、製程等自主技術能力，擁有OLED材料及燈片專利。

台化此次是以每股價格24.5元，取得機光科技私募普通股，對照機光科技今天收盤股價29.95元，折價18.1%。

