快訊

抓到了！東京當街割喉「40歲韓女慘死」 30歲韓籍男羽田機場落網

冷心低壓持續影響！周四前慎防午後雷陣雨 周末恐有熱帶擾動生成

東京街頭割喉慘案 40歲韓籍女不治身亡…上周才因感情糾紛報警

證交所數位轉型再升級 可用行動電話認證查詢證券開戶及交易紀錄

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所新版投資人個人資料查詢系統https://investor.twse.com.tw/。(臺灣證券交易所/提供)
證交所新版投資人個人資料查詢系統https://investor.twse.com.tw/。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所為提升投資人使用網路查詢的便利性，投資人個人資料查詢系統（ https://investor.twse.com.tw/ ）9月1日再升級，導入「行動電話認證」便民服務，投資人只需憑本人名下手機門號及身分證領補換資訊，即可免費查詢開戶或交易紀錄，不須額外安裝程式，便可透過電腦及行動裝置輕鬆使用。

投資人可透過臨櫃及網路查詢證券開戶及交易紀錄，經統計近3年數據，網路查詢占總查詢筆數由約百分之78上升至逾百分之80，顯示投資人使用網路查詢比率逐年上升，為因應此潮流並提升服務品質，證交所除現行自然人憑證及證券下單憑證外，新增行動電話認證憑證，讓投資人網路查詢更便利，期能減少臨櫃紙本查詢及投資人舟車勞頓，達成減紙減碳的ESG環境永續願景。

這系統升級以「一機在手，查詢就有」為設計宗旨，特色包括：

1.便捷認證：導入行動電話認證機制，快速驗證投資人身分。

2.全面支援：同時支援電腦版與手機網頁版，大幅提升操作便利性。

3.全新流程：查詢結果將以加密PDF檔案寄送，保障資訊安全、快速又便利。

4.友善介面：全新畫面與操作流程，簡單直覺，強化使用者體驗。

證交所表示，此次優化服務不僅提供投資人即時、安全且便利的查詢方式，亦可減少紙本申請作業，落實數位轉型，並響應環保愛地球的永續目標。

手機 證交所

延伸閱讀

超商開學季優惠登場 7-ELEVEN推飽足大份量 全家金飯糰奢華升級

台灣蘭花生技園區升級花創中心 一站式拚國際競爭

Mercedes-Benz 新年式大禮 GLB、GLC 43 與 SL 43 配備升級 不加價

證交所連續二年參與台日創新高峰會 積極推動創新板上市業務

相關新聞

台積電：收回限制股 調整今年首季季配息至5.00001754元

台積電（2330）今日公告說明，因收回限制股，調整今年首季季配息至5.00001754元。

外資上周提款金融股 大買群創、華邦電

臺灣證券交易所1日表示，上周外資在集中市場高檔調節，整體賣超104.96億元，其中，賣超中信金（2891）4.25萬張最...

精元透過子公司買進141張大立光 總交易金額約3.18億元

筆電鍵盤大廠精元（2387）1日透過子公司峻立科技公告在5月2日至今日區間，以平均價格2,259.93元，取得大立光（3...

自營商翻臉調節108億元！三大法人擴大賣超216億元 AI眼鏡最吸睛

台股9月甫開局即面臨超強反壓，台積電（2330）盤初一度下探至1,145元、鴻海（2317）也跌破200元關卡，24千金...

成交量破5千億！台股跌161點、收24,071點 台積電漲5元收1,165元

台股1日大打24,000點保衛戰，早盤以24,143點開出，盤中一度翻紅，不過市場保守看待9月走勢，後續跌至平盤以下，最...

台股大跌跌掉4千金！力旺、穎崴漲停20千金尚勇 聖暉上膛待發

台股9月首個交易日表現疲弱，受台積電（2330）、鴻海（2317）及AI、PCB等電子族群回檔拖累，加上關稅影響無薪假人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。