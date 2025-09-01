證交所數位轉型升級 即日起手機免程式查詢證券開戶、交易紀錄
臺灣證券交易所為提升投資人使用網路查詢的便利性，投資人個人資料查詢系統（https://investor.twse.com.tw/）9月1日再升級，導入「行動電話認證」便民服務，投資人只需憑本人名下手機門號及身分證領補換資訊，即可免費查詢開戶或交易紀錄，不須額外安裝程式，便可透過電腦及行動裝置輕鬆使用。
證交所表示，此次優化服務不僅提供投資人即時、安全且便利的查詢方式，亦可減少紙本申請作業，落實數位轉型，並響應環保愛地球的永續目標。
投資人可透過臨櫃及網路查詢證券開戶及交易紀錄，經統計近3年數據，網路查詢占總查詢筆數由約百分之78上升至逾百分之80，顯示投資人使用網路查詢比率逐年上升，為因應此潮流並提升服務品質，證交所除現行自然人憑證及證券下單憑證外，新增行動電話認證憑證，讓投資人網路查詢更便利，期能減少臨櫃紙本查詢及投資人舟車勞頓，達成減紙減碳的ESG環境永續願景。
本次系統升級以「一機在手，查詢就有」為設計宗旨，特色包括：一、便捷認證：導入行動電話認證機制，快速驗證投資人身分。二、全面支援：同時支援電腦版與手機網頁版，大幅提升操作便利性。三、全新流程：查詢結果將以加密PDF檔案寄送，保障資訊安全、快速又便利。四、友善介面：全新畫面與操作流程，簡單直覺，強化使用者體驗。
