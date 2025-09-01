快訊

外資上周提款金融股 大買群創、華邦電

經濟日報／ 黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
臺灣證券交易所1日表示，上周外資在集中市場高檔調節，整體賣超104.96億元，其中，賣超中信金（2891）4.25萬張最多；另買超群創（3481）4.95萬張最多。

根據臺灣證券交易所統計，上周（114/8/25~114/8/29）外資在集中市場總買進金額為7,922.53億元，總賣出金額為8,027.49億元，賣超為104.96億元，另統計自114年年初至8月29日止，外資總買進金額為20兆5,953.92億元，總賣出金額為20兆8,605.56億元，累計賣超為2,651.64億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為35兆6,394.64億元新台幣，占全體上市股票市值的45.75%，較8月22日的35兆2,504.58億元新台幣，增加3,890.06億元。

上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：群創買超4.95萬張、鴻海（2317）買超4.17萬張、華邦電（2344）買超3.34萬張。

外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：中信金賣超4.25萬張、富邦金（2881）賣超3.75萬張、台泥（1101）賣超3.74萬張。

