元富證券四大社群齊發力 創新內容拉近與投資人距離

台新新光歡慶合併，台新新光金控（2887）旗下元富證券於7月底至8月推出「LINE 、YouTube 、Facebook與Instagram四大社群平台聯合抽獎活動」。活動透過跨平台整合行銷策略與多倍中獎誘因設計，不僅有效提升社群整體曝光，更推升粉絲追蹤數創下歷史新高，為深化與投資人連結，同步推出全新Podcast《盤後聊聊》，打造即時、多元且易吸收的市場解析，致力成為投資人的「智慧好夥伴」。

元富證券統計活動期間，LINE粉絲數突破30萬人、YouTube 累積達3.53萬人、Facebook 累積達3.7萬人，Instagram累積達1萬人。各平台內容均展現高度多樣化與專業性，LINE提供即時推播與個人化服務，整合交易提醒及盤勢資訊，每日盤前盤後掌握市場動態，並有定期定額標的排行榜；Facebook透過節日行銷與輕鬆幽默語調，將股市話題融入生活日常；Instagram則以「比財報更白話、比新聞更聚焦」的股市知識內容，將財經時事轉化為容易理解的圖文；YouTube 邀請財經專家直播演講為主軸，提供即時、深入且多元的投資時事與市場分析。透過不同平台的經營特色與內容，元富致力於為投資人提供最豐富、最全面的市場觀點與投資資訊。

除社群經營外，元富證券也與元富投顧合作推出Podcast節目《盤後聊聊》，每日整合盤後數據、重要財經新聞與產業觀察，為投資人提供完整且即時的市場解析。針對Z世代，元富也積極布局Threads，以輕鬆幽默的語調即時分享時事，拉近與年輕族群的距離，創造更多互動與共鳴。

元富證券表示，本次四大社群聯合抽獎不僅是慶祝金控合併的重要活動，更是品牌年輕化的關鍵布局。未來將持續以認真經營、創新突破為核心精神，結合金融專業與數位內容，推出更多貼近市場需求的數位資產，成為投資人值得信賴的智慧好夥伴。