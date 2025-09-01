快訊

成大化工實驗室爆炸 2研究生顏面、雙手均燙傷…男「臉1度」

NHK直播說「釣魚台是大陸領土」 陸籍播音員被判賠8位數…傳已離開日本

網紅律師指導證人作偽證「演練一下」 判刑3月不得易科罰金

聽新聞
0:00 / 0:00

自營商翻臉調節108億元！三大法人擴大賣超216億元 AI眼鏡最吸睛

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股9月甫開局即面臨超強反壓，台積電（2330）盤初一度下探至1,145元、鴻海（2317）也跌破200元關卡，24千金痛失4名成員，台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐（3017）等AI概念股，及等金像電（2368）、精成科（6191）、南電（8046）等PCB族群也哀鴻遍野，大盤盤中一度下挫347.69點、至23,885.41點；所幸，台積電臨收強拉10元、翻紅收高在1,165元，帶動大盤跌點縮減至161.37點、報24,071.73點，2萬4千關失而復得，成交值放大至5,090.75億元。三大法人擴大賣超216.22億元，自營商反手調節逾百億。

統計三大法人1日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超78.29億元，投信賣超29.26億元；自營商賣超（合計）108.67億元，其中自營商（自行買賣）賣超27.51億元、自營商（避險）賣超81.16億元。

今日共有23檔個股收漲停，其中以英濟（3294）最吸睛，受AI眼鏡題材加持，爆出4.1萬餘張大量，收在55.3元；三商壽（2867）併購題材加持，同樣吸引買盤，衝出3萬餘張成交量，收在6.11元；另元翎（4564）與益登（3048）則分別受無人機與輝達（NVIDIA）新大腦題材刺激，成交量皆突破1.3萬張，收盤價分別為20.7元與42.05元。

觀察今日成交值超過百億元個股有6檔，股價表現漲跌參半。依序為：台積電254.44億元，股價漲0.43%、收1,165元，盤中最高1,165元、最低1,145元；京元電子（2449）227.49億元，股價漲1.6%、收158.5元，盤中最高166.5元、最低156.5元；鴻海135.74億元，股價跌2.46%、收198.5元，盤中最高204.5元、最低197元；宏達電（2498）127.75億元，股價漲3.55%、收72.9元，盤中最高76.9元、最低71.1元；奇鋐118.95億元，股價跌6.83%、收941元，盤中最高1,005元、最低938元；光聖（6442）100.22億元，股價跌0.32%、收921元，盤中最高979元、最低883元。

觀察今日成交量超過10萬張個股有五檔，ETF相關即占3檔、但股價齊跌，宏達電、京元電子分居2、5名，股價皆收高。依序為：主動統一台股增長（00981A）成交237,079張，股價跌3.68%、收13.09元；宏達電173,206張，股價漲3.55%、收72.9元；群益台灣精選高息（00919）155,597張，股價跌0.61%、收21.2元；主動群益台灣強棒（00982A）143,495張，股價跌2.77%、收12.64元；京元電子140,896張，股價漲1.6%、收158.5元。

台積電 自營商

延伸閱讀

外資賣超145億元 金融股占5檔！竟買超這檔生技股逾萬張

三大法人反手調節138.1億元！ 台股爆逾5100億大量開低收高

外資買超241億元 買超神達逾3萬張最多、台積電也由賣轉買

外資賣超101億元 0050連兩天高居賣超第一名、面板雙虎則獲青睞大買

相關新聞

外資上周提款金融股 大買群創、華邦電

臺灣證券交易所1日表示，上周外資在集中市場高檔調節，整體賣超104.96億元，其中，賣超中信金（2891）4.25萬張最...

精元透過子公司買進141張大立光 總交易金額約3.18億元

筆電鍵盤大廠精元（2387）1日透過子公司峻立科技公告在5月2日至今日區間，以平均價格2,259.93元，取得大立光（3...

自營商翻臉調節108億元！三大法人擴大賣超216億元 AI眼鏡最吸睛

台股9月甫開局即面臨超強反壓，台積電（2330）盤初一度下探至1,145元、鴻海（2317）也跌破200元關卡，24千金...

成交量破5千億！台股跌161點、收24,071點 台積電漲5元收1,165元

台股1日大打24,000點保衛戰，早盤以24,143點開出，盤中一度翻紅，不過市場保守看待9月走勢，後續跌至平盤以下，最...

台股大跌跌掉4千金！力旺、穎崴漲停20千金尚勇 聖暉上膛待發

台股9月首個交易日表現疲弱，受台積電（2330）、鴻海（2317）及AI、PCB等電子族群回檔拖累，加上關稅影響無薪假人...

台股失守月線、跌破24,000點大關 九月5大因素恐導致拉回

輝達財報雖表現優，但資料中心營收不如預期，台股1日爆量下殺，盤中最低一度跌至23,885點，下跌逾300點，後續稍有止穩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。