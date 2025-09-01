自營商翻臉調節108億元！三大法人擴大賣超216億元 AI眼鏡最吸睛

台股9月甫開局即面臨超強反壓，台積電（2330）盤初一度下探至1,145元、鴻海（2317）也跌破200元關卡，24千金痛失4名成員，台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐（3017）等AI概念股，及等金像電（2368）、精成科（6191）、南電（8046）等PCB族群也哀鴻遍野，大盤盤中一度下挫347.69點、至23,885.41點；所幸，台積電臨收強拉10元、翻紅收高在1,165元，帶動大盤跌點縮減至161.37點、報24,071.73點，2萬4千關失而復得，成交值放大至5,090.75億元。三大法人擴大賣超216.22億元，自營商反手調節逾百億。

統計三大法人1日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超78.29億元，投信賣超29.26億元；自營商賣超（合計）108.67億元，其中自營商（自行買賣）賣超27.51億元、自營商（避險）賣超81.16億元。

今日共有23檔個股收漲停，其中以英濟（3294）最吸睛，受AI眼鏡題材加持，爆出4.1萬餘張大量，收在55.3元；三商壽（2867）併購題材加持，同樣吸引買盤，衝出3萬餘張成交量，收在6.11元；另元翎（4564）與益登（3048）則分別受無人機與輝達（NVIDIA）新大腦題材刺激，成交量皆突破1.3萬張，收盤價分別為20.7元與42.05元。

觀察今日成交值超過百億元個股有6檔，股價表現漲跌參半。依序為：台積電254.44億元，股價漲0.43%、收1,165元，盤中最高1,165元、最低1,145元；京元電子（2449）227.49億元，股價漲1.6%、收158.5元，盤中最高166.5元、最低156.5元；鴻海135.74億元，股價跌2.46%、收198.5元，盤中最高204.5元、最低197元；宏達電（2498）127.75億元，股價漲3.55%、收72.9元，盤中最高76.9元、最低71.1元；奇鋐118.95億元，股價跌6.83%、收941元，盤中最高1,005元、最低938元；光聖（6442）100.22億元，股價跌0.32%、收921元，盤中最高979元、最低883元。

觀察今日成交量超過10萬張個股有五檔，ETF相關即占3檔、但股價齊跌，宏達電、京元電子分居2、5名，股價皆收高。依序為：主動統一台股增長（00981A）成交237,079張，股價跌3.68%、收13.09元；宏達電173,206張，股價漲3.55%、收72.9元；群益台灣精選高息（00919）155,597張，股價跌0.61%、收21.2元；主動群益台灣強棒（00982A）143,495張，股價跌2.77%、收12.64元；京元電子140,896張，股價漲1.6%、收158.5元。