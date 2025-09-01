外資上週賣超104億元連3賣 減碼金融股
台股上週轉強、盤中再創歷史新高，上週五集中市場指數收在24233.1點，週漲468.63點或1.97%。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣104.96億元，為連續第3週賣超，其中，賣超中信金4.25萬張居首。
個股方面，上週外資自集中市場買超上市公司前3名為群創4萬9543張、鴻海4萬1767張、華邦電3萬3474張。
另外，上週外資賣超上市公司前3名為中信金4萬2541張、富邦金3萬7583張、台泥3萬7416張。
值得注意的是上週外資賣超榜前10名，包括前2位的中信金、富邦金，以及第4名的合庫金、第5名的凱基金、第6名的遠東銀、第8名的國泰金和第10名的彰銀，金融股包辦其中7席。
統計今年初至8月29日止，外資在集中市場累計賣超金額為2651.64億元，外資總持有股票市值35兆394億元，占全體上市股票市值45.75%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言