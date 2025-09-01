快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任…遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

外資上週賣超104億元連3賣 減碼金融股

中央社／ 台北1日電

台股上週轉強、盤中再創歷史新高，上週五集中市場指數收在24233.1點，週漲468.63點或1.97%。根據台灣證券交易所統計，外資上週在集中市場賣超新台幣104.96億元，為連續第3週賣超，其中，賣超中信金4.25萬張居首。

個股方面，上週外資自集中市場買超上市公司前3名為群創4萬9543張、鴻海4萬1767張、華邦電3萬3474張。

另外，上週外資賣超上市公司前3名為中信金4萬2541張、富邦金3萬7583張、台泥3萬7416張。

值得注意的是上週外資賣超榜前10名，包括前2位的中信金、富邦金，以及第4名的合庫金、第5名的凱基金、第6名的遠東銀、第8名的國泰金和第10名的彰銀，金融股包辦其中7席。

統計今年初至8月29日止，外資在集中市場累計賣超金額為2651.64億元，外資總持有股票市值35兆394億元，占全體上市股票市值45.75%。

延伸閱讀

00918績效靠科技、00919重金融防守…市場熱議兩樣情！專家：00919估下周一宣布配息數字

外資賣超145億元 金融股占5檔！竟買超這檔生技股逾萬張

金融股漲是多頭最後一棒？不同週期、布局不同...大盤創高優先「1體系」

00919買進10張、00929加碼1張！存股哥：00919重倉金融股…下周值得期待？

相關新聞

精元透過子公司買進141張大立光 總交易金額約3.18億元

筆電鍵盤大廠精元（2387）1日透過子公司峻立科技公告在5月2日至今日區間，以平均價格2,259.93元，取得大立光（3...

自營商翻臉調節108億元！三大法人擴大賣超216億元 AI眼鏡最吸睛

台股9月甫開局即面臨超強反壓，台積電（2330）盤初一度下探至1,145元、鴻海（2317）也跌破200元關卡，24千金...

成交量破5千億！台股跌161點、收24,071點 台積電漲5元收1,165元

台股1日大打24,000點保衛戰，早盤以24,143點開出，盤中一度翻紅，不過市場保守看待9月走勢，後續跌至平盤以下，最...

台股大跌跌掉4千金！力旺、穎崴漲停20千金尚勇 聖暉上膛待發

台股9月首個交易日表現疲弱，受台積電（2330）、鴻海（2317）及AI、PCB等電子族群回檔拖累，加上關稅影響無薪假人...

台股失守月線、跌破24,000點大關 九月5大因素恐導致拉回

輝達財報雖表現優，但資料中心營收不如預期，台股1日爆量下殺，盤中最低一度跌至23,885點，下跌逾300點，後續稍有止穩...

台股斷電失守2萬4！金融挺身穩盤 三商壽為何強鎖漲停？

台股9月「出師不利」，台積電（2330）欲振乏力、鴻海（2317）更失守200元關卡，電子族群斷電，拖累集中市場指數盤中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。