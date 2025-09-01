CCL 賣壓外溢至上游 飆股金居開盤不久即急挫鎖跌停

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

CCL 族群1日氣氛急轉，資金自板材股抽離後一路傳導到原料端，電解銅箔廠金居（8358）成為風眼。該股開盤不久即翻黑、賣壓持續放大，午盤直接鎖住跌停，走勢急轉直下。

主要提供台光電（2383）、台燿（6274）、聯茂（6213）等銅箔基板（CCL）廠電解銅箔的金居，今以211.5元開出，早盤一度回到217.5元，隨後賣壓傾瀉直落至196元跌停並鎖死。

展望後市，解讀以短線技術面修正、基本面未變為主。觀察重點在跌停能否打開與量能是否收斂；中期仍受 AI 伺服器、高速網通帶動的高階 CCL 規格升級需求拉動，對超薄、低粗糙度電解銅箔的需求可望續增，同時需留意匯率與銅價波動對毛利的影響。

