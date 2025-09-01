成交量破5千億！台股跌161點、收24,071點 台積電漲5元收1,165元

台股1日大打24,000點保衛戰，早盤以24,143點開出，盤中一度翻紅，不過市場保守看待9月走勢，後續跌至平盤以下，最低重挫逾300點，終場跌幅收斂，收24,071點，下跌161點，跌幅0.67%，成交量增至5,090億元。櫃買則收252點，跌幅1.03%，台積電（2330）收1165元，上漲5元。

其餘權值股部分，鴻海（2317）、台達電（2308）、智邦（2345）、奇鋐（3017）、廣達（2382）等人工智慧（AI）股表現較弱，而日月光（3711）、國泰金（2882）、健策（3653）、中華電（2412）等則較為撐盤。

盤面上以類股來玻陶、電零組、電腦周邊、電機機械、其他電子、電子通路、光電等較為弱勢，另外化工、金融、居家生活、生技、半導體、觀光等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有光聖（6442）、精成科（6191）、台燿（6274）、昇貿（3305）、波若威（3163）、中光電（5371）、緯穎（6669）、智邦、臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）、金像電（2368）、欣興（3037）、貿聯-KY（3665）、神達（3706）、漢翔（2634）、世芯-KY（3661）、南電（8046）、聯發科（2454）等

而量大強勢的則有，京元電子（2449）、宏達電（2498）、健策、亞翔（6139）、穎崴（6515）、聖暉*、新應材、力旺（3529）、創意（3443）、日月光投控、南寶（4766）、中探針（6217）、達邁（3645）等

統一投顧表示，美國7月PCE數據符合市場預期、美國聯邦法院裁定川普的對等關稅違法、9月有國際半導體及航太國防展覽題材、Rubin 6款全新晶片已在台積電完成Tape-out，眾利多因素有望帶動台股挑戰新高記錄。惟俄羅斯無人機夜襲烏克蘭能源設施、印尼及泰國出現民眾抗爭行動、輝達財報優但資料中心營收欠佳，恐影響投資人情緒，預估短線上指數高檔震盪、類股輪動。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，推薦族群聚焦：AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、材料升級或替代概念股、機器人概念、軍工及生技等。