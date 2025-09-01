快訊

半導體業「一個人的武林」 台積電晶圓代工市占率首度站上七成

今天才上任…遭爆「丟表單給立委選拜會時間」 經長龔明鑫道歉了

解禁日本福島5縣市食品輸台限制 食藥署長：台灣人去日本吃得很開心

CCL 族群急煞！聯茂、台燿相繼觸及跌停...南亞同回檔

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

銅箔基板（CCL）族群1日早盤轉弱，盤中賣壓傾巢而出，聯茂（6213）、台燿（6274）相繼觸及跌停，台光電（2383）、騰輝-KY（6672）同步走低，上游材料商南亞（1303）亦未能倖免，族群氛圍轉為保守。

從今日股價走勢來看，聯茂以136.5元開出、先上後下，於10:53擊至跌停123.5元，暫報126元，跌幅8%。台燿開低走低，10:51觸及跌停331.5元，暫報338元，跌8.15%。台光電約在11：00探低1,125元，暫報1,150元，跌5.74%。騰輝-KY早盤一度上探114元後走弱，暫報106.5元，跌2.74%。南亞早盤最低至41.25元，暫報42.5元，跌1.64%。

盤面共識聚焦漲多回檔、短線獲利了結。前幾個交易日族群強彈、評價快速墊高，今早在大盤情緒降溫下，當沖與隔日沖資金優先落袋，賣壓集中到前段班強勢股，屬技術性修正，並非新增基本面利空所致。

展望後市，觀察重點在量能是否降溫、股價能否於短天期均線上方止穩完成換手；基本面仍由高階CCL規格升級驅動，包括AI伺服器、400G/800G乃至1.6T網通板材對耐熱、層數與介電特性需求抬升。短線整理後，若接單／報價與產能利用率維持健康，族群可望回到區間整理，續看高階產品滲透率提升帶來的中期動能。

延伸閱讀

就市論勢／PCB、記憶體、CCL 聚光

AI鏈六強 法人挺

高階玻纖布供貨緊俏 美系CSP機電工程需求旺！7檔AI黑馬出列

漲不停！聯茂連2根亮燈衝上129元 短短10日飆45%、市場大力按讚

相關新聞

精元透過子公司買進141張大立光 總交易金額約3.18億元

筆電鍵盤大廠精元（2387）1日透過子公司峻立科技公告在5月2日至今日區間，以平均價格2,259.93元，取得大立光（3...

自營商翻臉調節108億元！三大法人擴大賣超216億元 AI眼鏡最吸睛

台股9月甫開局即面臨超強反壓，台積電（2330）盤初一度下探至1,145元、鴻海（2317）也跌破200元關卡，24千金...

成交量破5千億！台股跌161點、收24,071點 台積電漲5元收1,165元

台股1日大打24,000點保衛戰，早盤以24,143點開出，盤中一度翻紅，不過市場保守看待9月走勢，後續跌至平盤以下，最...

台股大跌跌掉4千金！力旺、穎崴漲停20千金尚勇 聖暉上膛待發

台股9月首個交易日表現疲弱，受台積電（2330）、鴻海（2317）及AI、PCB等電子族群回檔拖累，加上關稅影響無薪假人...

台股失守月線、跌破24,000點大關 九月5大因素恐導致拉回

輝達財報雖表現優，但資料中心營收不如預期，台股1日爆量下殺，盤中最低一度跌至23,885點，下跌逾300點，後續稍有止穩...

台股斷電失守2萬4！金融挺身穩盤 三商壽為何強鎖漲停？

台股9月「出師不利」，台積電（2330）欲振乏力、鴻海（2317）更失守200元關卡，電子族群斷電，拖累集中市場指數盤中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。