CCL 族群急煞！聯茂、台燿相繼觸及跌停...南亞同回檔

銅箔基板（CCL）族群1日早盤轉弱，盤中賣壓傾巢而出，聯茂（6213）、台燿（6274）相繼觸及跌停，台光電（2383）、騰輝-KY（6672）同步走低，上游材料商南亞（1303）亦未能倖免，族群氛圍轉為保守。

從今日股價走勢來看，聯茂以136.5元開出、先上後下，於10:53擊至跌停123.5元，暫報126元，跌幅8%。台燿開低走低，10:51觸及跌停331.5元，暫報338元，跌8.15%。台光電約在11：00探低1,125元，暫報1,150元，跌5.74%。騰輝-KY早盤一度上探114元後走弱，暫報106.5元，跌2.74%。南亞早盤最低至41.25元，暫報42.5元，跌1.64%。

盤面共識聚焦漲多回檔、短線獲利了結。前幾個交易日族群強彈、評價快速墊高，今早在大盤情緒降溫下，當沖與隔日沖資金優先落袋，賣壓集中到前段班強勢股，屬技術性修正，並非新增基本面利空所致。

展望後市，觀察重點在量能是否降溫、股價能否於短天期均線上方止穩完成換手；基本面仍由高階CCL規格升級驅動，包括AI伺服器、400G/800G乃至1.6T網通板材對耐熱、層數與介電特性需求抬升。短線整理後，若接單／報價與產能利用率維持健康，族群可望回到區間整理，續看高階產品滲透率提升帶來的中期動能。