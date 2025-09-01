台股大跌跌掉4千金！力旺、穎崴漲停20千金尚勇 聖暉上膛待發

台股9月首個交易日表現疲弱，受台積電（2330）、鴻海（2317）及AI、PCB等電子族群回檔拖累，加上關稅影響無薪假人數新增近千人利空衝擊，盤中集中市場指數一度重挫近350點，千金軍團也折損四名大將，包括貿聯-KY（3665）、印能科技、奇鋐（3017）及智邦（2345），股價均跌破千元關卡，盤面僅剩20千金，並倚靠力旺（3529）、穎崴（6515）漲停撐場；此外，富世達（6805）盤中跌停至1,030元，情勢也岌岌可危；但反觀聖暉*（5536）股價頻頻亮紅燈、衝上981元，成為1日最亮眼的準千金。

貿聯-KY、智邦、奇鋐、印能科技今日隨大盤大舉回落，盤中分別下探968跌停價、935元、938元、986元。其中，貿聯-KY主要為汽車組件廠，近年跨足AI連接器領域，受惠於AI與車用電子需求升溫，上周五股價寫下歷史新天價1075元，若以4月9日低點375.5元計算，波段漲幅達186.28%。

智邦專注於AI通訊市場，積極切入CPO（矽光子）領域，並推出1.6T AI資料中心交換器，股價也於8月18日寫下歷史新高1085元，若以4月9日低點430.5元計算，波段漲幅達152.03%。

奇鋐提供伺服器機殼與水冷散熱解決方案，受益於AI伺服器需求增長，近期交投火熱，股價同樣於8月18日寫下歷史新高1170元，若以4月9日低點340.5元計算，波段漲幅達243.61%。

印能科技專注於半導體氣動與熱能製程方案，隨著AI與HPC市場需求上升，業績表現強勁，股價於7月22日寫下本波段高點1425元，若以4月9日低點794元計算，波段漲幅達79.47%。

而準千金聖暉*在客戶對通膨預期心理下，為避免成本持續增加，紛紛加速資本支出腳步，進而增添聖暉*營運柴火。法人對聖暉第3季正向樂觀看待，持續看好AI應用熱潮，推升半導體、PCB、雲端服務供應商等大廠加碼投資計畫。

法人指出，千金股向來被視為資金熱度的指標，象徵高成長、高獲利及資金充沛。然而，目前盤面，顯示市場風險偏好迅速收斂，投資人信心出現警示訊號。不過，專家也指出，就中長線來看，由於市場期待9月美國聯準會降息機率大增，加上蘋果新機發表會及半導體展等重量級科技業盛會將接力登場，台股後市仍可期待；布局上，可多關注流動性佳的績優中大型權值股，聚焦AI概念股、iPhone蘋概股、高速傳輸概念、PCB供應鏈、機器人、軍工及生技等。