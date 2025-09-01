快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

台股失守月線、跌破24,000點大關 九月5大因素恐導致拉回

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
輝達財報雖表現優，但資料中心營收不如預期，台股1日爆量下殺，盤中最低一度跌至23,885點，下跌逾300點，後續稍有止穩，但依舊失守24,000點大關，跌破月線支撐。統一投顧董事長黎方國表示，台股9月需注意5大因素，恐導致拉回震盪。

黎方國表示，首先、根據過去統計經驗，9月是美股全年下跌機率最高，且跌幅最大的月份。目前美國股市的PER跟PBR都接近歷史新高或創下新高，美股的評價偏高，隨時有拉回修正的風險。

其次、預估護國神山台積電的第3季營收將逐月下滑，8月比七7月下滑，9月又比8月衰退，第4季也比第3季度營收衰。

第三、展望下半年景氣將劣於上半年。根據中經院跟央行的預估，台灣下半年景氣GDP成長率只有1%，而上半年為5%，景氣明顯的落差。從目前財政部的出口訂單來看，8月份的出口訂單會比7月份減少3～5%，主要因為7月廠商趕在關稅生效前提前出貨。

第四、輝達財報透露出未來AI成長將會趨緩，對於AI族群為主的台股將面臨很大的考驗。

第五、根據過去經驗，聯準會啟動降息的前後初期，股市也易跌難漲；需要到降息過後一陣子，股市才會在資金行情加持下的啟動攻勢

黎方國表示，1日許多領頭羊類股，包含PCB、軍工股、都由高點反轉向下，並帶動加權指數跌破月線，整體技術線型轉差，建議投資人不要追高，逢高獲利了結，保守為宜。

陸被爆「地下產業鏈」 走私大量輝達晶片 影響有多大？謝金河：輝達的關鍵時刻

台股開低震盪 台積電平盤遊走

永豐投顧：台股趨勢可望繼續前進 關注投信轉進探針股卡等零組件

台股9月天 衝關25,000點…先進製程、散熱等AI族群仍是盤面主流

台股大跌跌掉4千金！力旺、穎崴漲停20千金尚勇 聖暉上膛待發

台股9月首個交易日表現疲弱，受台積電（2330）、鴻海（2317）及AI、PCB等電子族群回檔拖累，加上關稅影響無薪假人...

台股失守月線、跌破24,000點大關 九月5大因素恐導致拉回

輝達財報雖表現優，但資料中心營收不如預期，台股1日爆量下殺，盤中最低一度跌至23,885點，下跌逾300點，後續稍有止穩...

台股斷電失守2萬4！金融挺身穩盤 三商壽為何強鎖漲停？

台股9月「出師不利」，台積電（2330）欲振乏力、鴻海（2317）更失守200元關卡，電子族群斷電，拖累集中市場指數盤中...

扛住台股急殺逾300點壓力！京元電爆逾11萬張大量、股價逆勢創新高

測試大廠京元電（2449）被視為輝達概念股，不僅下半年營運看好，明年也看旺，日前獲美系外資給予「優於大盤」評等，三大法人...

邪惡第五波來了？台股盤中跌破月線 法人：留意高檔爆量出場點

加權指數今日以小跌89點開出，盤中一度翻紅至24,312點，不過十點過後，在PCB族群獲利回吐賣壓出籠下，大盤出現明顯下...

日股估值正盛放 搶搭日股噴漲行情

隨著美國證實日本享有與歐盟相同的「不疊加關稅」特例，不會在現有稅率上再加徵15%對等關稅， 並照承諾調降汽車關稅，市場對...

