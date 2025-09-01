台股失守月線、跌破24,000點大關 九月5大因素恐導致拉回

輝達財報雖表現優，但資料中心營收不如預期，台股1日爆量下殺，盤中最低一度跌至23,885點，下跌逾300點，後續稍有止穩，但依舊失守24,000點大關，跌破月線支撐。統一投顧董事長黎方國表示，台股9月需注意5大因素，恐導致拉回震盪。

黎方國表示，首先、根據過去統計經驗，9月是美股全年下跌機率最高，且跌幅最大的月份。目前美國股市的PER跟PBR都接近歷史新高或創下新高，美股的評價偏高，隨時有拉回修正的風險。

其次、預估護國神山台積電的第3季營收將逐月下滑，8月比七7月下滑，9月又比8月衰退，第4季也比第3季度營收衰。

第三、展望下半年景氣將劣於上半年。根據中經院跟央行的預估，台灣下半年景氣GDP成長率只有1%，而上半年為5%，景氣明顯的落差。從目前財政部的出口訂單來看，8月份的出口訂單會比7月份減少3～5%，主要因為7月廠商趕在關稅生效前提前出貨。

第四、輝達財報透露出未來AI成長將會趨緩，對於AI族群為主的台股將面臨很大的考驗。

第五、根據過去經驗，聯準會啟動降息的前後初期，股市也易跌難漲；需要到降息過後一陣子，股市才會在資金行情加持下的啟動攻勢

黎方國表示，1日許多領頭羊類股，包含PCB、軍工股、都由高點反轉向下，並帶動加權指數跌破月線，整體技術線型轉差，建議投資人不要追高，逢高獲利了結，保守為宜。