台股斷電失守2萬4！金融挺身穩盤 三商壽為何強鎖漲停？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股9月「出師不利」，台積電（2330）欲振乏力、鴻海（2317）更失守200元關卡，電子族群斷電，拖累集中市場指數盤中一度急殺近350點，接連失守10日線、月線與2萬4千點大關，盤面多數類股走弱。

不過，金融族群卻逆勢上漲，成為今日撐盤要角。三商壽（2867）因資本強化計畫及併購題材強勢漲停，此外，國泰金（2882）、富邦金（2881）領軍兆豐金（2886）、彰銀（2801）、華南金（2880）、永豐金（2890）、中信金（2891）與凱基金等攜手穩高，推升金融類指盤中逆漲約0.7%。

三商壽2025年上半年受美元急貶影響，不僅認列匯兌損失，美元資產評價也同步減損，使得原有的外匯價格變動準備金不足。公司除釋出準備金挹注，並額外提存176億元外匯價格變動準備金，另發行14.4億元次順位債，讓上半年資本適足率（RBC）達154.27%，淨值比2.31%，仍未符合法定標準。

為改善財務結構，三商壽已向主管機關遞交新版資本強化計畫，待核准後將積極執行，目標在2026年接軌IFRS17及新一代清償能力制度（TW-ICS）之前，提升RBC與淨值比，強化經營體質。

觀察壽險業2025年上半年RBC數據，僅七家公司較去年下半年提升，包括合庫人壽、友邦人壽、台新人壽、元大人壽、富邦人壽、遠雄人壽與三商美邦人壽。其中，合庫、法巴、安達、友邦、台新、元大及富邦人壽的RBC皆超過400%。

此外，市場焦點也放在待價而沽的三商壽，公司已於8月29日完成第一輪無約束力出價（non-binding bid），傳至少兩家金控有望入圍：一為大型銀行型金控，另一為缺乏壽險版圖的民營金控。後續將進入第二輪出價與篩選。至於外界揣測，三商壽僅回應「不予置評，營運一切正常」。

目前市場看法不一。有一派認為三商壽未來仍有龐大增資壓力，恐壓低潛在買家出價；另一派則指出，接軌後若能採過渡條款，增資壓力可望大幅減輕，提升收購吸引力。

在金融股撐盤、壽險業整併話題熱炒下，儘管大盤震盪走弱，資金仍在族群內尋找亮點，後續發展值得關注。

三商壽 壽險業

相關新聞

扛住台股急殺逾300點壓力！京元電爆逾11萬張大量、股價逆勢創新高

測試大廠京元電（2449）被視為輝達概念股，不僅下半年營運看好，明年也看旺，日前獲美系外資給予「優於大盤」評等，三大法人...

邪惡第五波來了？台股盤中跌破月線 法人：留意高檔爆量出場點

加權指數今日以小跌89點開出，盤中一度翻紅至24,312點，不過十點過後，在PCB族群獲利回吐賣壓出籠下，大盤出現明顯下...

日股估值正盛放 搶搭日股噴漲行情

隨著美國證實日本享有與歐盟相同的「不疊加關稅」特例，不會在現有稅率上再加徵15%對等關稅， 並照承諾調降汽車關稅，市場對...

宏達電VIVE Eagle開賣 人氣衝台股第一、股價飆42個月高

宏達電（2498）AI眼鏡「VIVE Eagle」9月1日開賣，將在全台2020EYEhaus精品眼鏡門市與台灣大哥大門...

AI產值獲利大躍進 台股主動式基金放閃

股市受到美國聯準會（Fed）主席鮑爾暗示9月可望啟動降息，激勵市場情緒，美股大漲，台股也創下歷史高點。野村投信表示，AI...

台股開跌89點、力守24,000點 台積電下跌10元開1,150元

台股今（1）日開盤指數下跌89.73點，開盤指數為24,143.37點。台積電（2330）開盤價1,150元，下跌10元...

