台股斷電失守2萬4！金融挺身穩盤 三商壽為何強鎖漲停？

台股9月「出師不利」，台積電（2330）欲振乏力、鴻海（2317）更失守200元關卡，電子族群斷電，拖累集中市場指數盤中一度急殺近350點，接連失守10日線、月線與2萬4千點大關，盤面多數類股走弱。

不過，金融族群卻逆勢上漲，成為今日撐盤要角。三商壽（2867）因資本強化計畫及併購題材強勢漲停，此外，國泰金（2882）、富邦金（2881）領軍兆豐金（2886）、彰銀（2801）、華南金（2880）、永豐金（2890）、中信金（2891）與凱基金等攜手穩高，推升金融類指盤中逆漲約0.7%。

三商壽2025年上半年受美元急貶影響，不僅認列匯兌損失，美元資產評價也同步減損，使得原有的外匯價格變動準備金不足。公司除釋出準備金挹注，並額外提存176億元外匯價格變動準備金，另發行14.4億元次順位債，讓上半年資本適足率（RBC）達154.27%，淨值比2.31%，仍未符合法定標準。

為改善財務結構，三商壽已向主管機關遞交新版資本強化計畫，待核准後將積極執行，目標在2026年接軌IFRS17及新一代清償能力制度（TW-ICS）之前，提升RBC與淨值比，強化經營體質。

觀察壽險業2025年上半年RBC數據，僅七家公司較去年下半年提升，包括合庫人壽、友邦人壽、台新人壽、元大人壽、富邦人壽、遠雄人壽與三商美邦人壽。其中，合庫、法巴、安達、友邦、台新、元大及富邦人壽的RBC皆超過400%。

此外，市場焦點也放在待價而沽的三商壽，公司已於8月29日完成第一輪無約束力出價（non-binding bid），傳至少兩家金控有望入圍：一為大型銀行型金控，另一為缺乏壽險版圖的民營金控。後續將進入第二輪出價與篩選。至於外界揣測，三商壽僅回應「不予置評，營運一切正常」。

目前市場看法不一。有一派認為三商壽未來仍有龐大增資壓力，恐壓低潛在買家出價；另一派則指出，接軌後若能採過渡條款，增資壓力可望大幅減輕，提升收購吸引力。

在金融股撐盤、壽險業整併話題熱炒下，儘管大盤震盪走弱，資金仍在族群內尋找亮點，後續發展值得關注。