無懼大盤重挫300點！封測族群逆勢點火 穎崴為「這原因」亮燈漲停

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

台股1日失守24,000點大關，盤中一度大跌300點，盤面上封測續揚，其中穎崴（6515）亮燈漲停，中探針（6217）、日月光投控（3711）逆勢走揚，整體表現在買盤加持下，表現相當亮眼。

在封測領域，隨著先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域，加上CoWoS先進封裝需求不斷擴增，以及產業對測試標準愈來愈高。

法人持續看好穎崴作為晶片升級趨勢下的主要受惠者，升級將帶來接腳數增加，進而推升插座售價。預期美國AI/HPC主要客戶的下一代產品，其接腳數將大幅提升逾 50%，這將成為穎崴重要成長引擎之一。

穎崴為來將受惠AI GPU/ASIC強勁需求，其中AI/HPC晶片複雜性提升使測試時間拉長，將提升IC測試座需求，以及AI晶片封裝尺寸持續放大，將帶動IC測試座之pin count與內含價值持續提升。

