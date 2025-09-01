無懼大盤重挫300點！封測族群逆勢點火 穎崴為「這原因」亮燈漲停
台股1日失守24,000點大關，盤中一度大跌300點，盤面上封測續揚，其中穎崴（6515）亮燈漲停，中探針（6217）、日月光投控（3711）逆勢走揚，整體表現在買盤加持下，表現相當亮眼。
在封測領域，隨著先進封裝應用逐步從AI擴展至非AI領域，加上CoWoS先進封裝需求不斷擴增，以及產業對測試標準愈來愈高。
法人持續看好穎崴作為晶片升級趨勢下的主要受惠者，升級將帶來接腳數增加，進而推升插座售價。預期美國AI/HPC主要客戶的下一代產品，其接腳數將大幅提升逾 50%，這將成為穎崴重要成長引擎之一。
穎崴為來將受惠AI GPU/ASIC強勁需求，其中AI/HPC晶片複雜性提升使測試時間拉長，將提升IC測試座需求，以及AI晶片封裝尺寸持續放大，將帶動IC測試座之pin count與內含價值持續提升。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言