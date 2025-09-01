三商壽欲出嫁 股價量價齊揚當嫁妝、再向波段高點邁進

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

三商壽（2867）１日開高走高，9點25分不到就亮燈漲停，股價衝高到6.11元，成交量爆出2.6萬餘張。三商壽8月29日進行non-binding（無約束力出價），可能至少有兩家金控潛在買家入圍。

三商壽由8月20日5.25元一路上揚到8月25日高點6.21元，隨後在高檔整理，受到10日均線在5.6元附近支撐；今日再展強勢。

惠譽認為，台灣壽險產品的長期需求將高度取決於台灣經濟表現的變化，由美國關稅政策導致的經濟波動短期內應不會對壽險產品的需求造成太大的直接衝擊。然而，由於台灣壽險公司普遍存在較大的貨幣錯配現象「壽險公司的部分新台幣保單負債由美元資產支持。」惠譽認為，由關稅政策引致的新台幣兌美元外匯波動，在短期內將持續干擾壽險公司經營業績的穩定性。

惠譽信評亞太區保險評等資深副總經理王長泰表示，按保發中心統計，截至2025年5月底，壽險業約有69%的投資資產為外幣資產，合共新台幣約22兆元，主要為美元計價的企業債券等固定收益類型證券。雖然部分外幣資產是用來支撐其外幣計價保單，但部分美元資產則來自以新台幣計價的保險負債。2024年全年整體壽險業外幣保單新契約保費佔整體新契約保費收入的比重約為38%。

鑒於貨幣錯配風險，台灣壽險公司一直積極透過傳統避險或一籃子避險等方式來管理其匯率波動風險。目前，惠譽估計壽險公司對約60%至70%的外幣資產進行避險。鑒於貿易戰引發的外匯波動，新台幣在5月初兩天內兌美元大幅升值8%，在今年7月初新台幣兌美元較2024年末有一段時間曾經升值超過11%。

