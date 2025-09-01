扛住台股急殺逾300點壓力！京元電爆逾11萬張大量、股價逆勢創新高

測試大廠京元電（2449）被視為輝達概念股，不僅下半年營運看好，明年也看旺，日前獲美系外資給予「優於大盤」評等，三大法人並偏多操作，加上台北國際半導體展將於9月10日登場增添話題，9月首日迎來人氣大噴發，盤中成交量已除破11萬大張，股價最高攀上166.5元、再寫歷史新天價，雖盤中受大盤一度重挫347.69點、下探至23,885.41點影響漲幅收斂，但多頭仍扛住壓力，保持2%以上漲幅表現。

京元電第二季合併營收75.97億元，季減0.44％、年減0.8％，但仍為歷史第3高；毛利率26.81％，低於首季的29.07％；稅後淨利8.64億元，也較上季減少24.55％、年減20.39％；每股稅後純益0.7元。法人指出，京元電第2季業績因6月外籍移工群聚感染，使得產線出現短期降載，影響業績表現，惟進入下半年後，不僅營運恢復正常，7月合併營收再創單月歷史新高，市場法人看好第3季業績將具成長動能。

法人表示，受惠來自大客戶AI產品世代轉換後放量出貨，加上CSP業者對ASIC新品的測試需求，帶動業績將持續揚升；美系外資給予「優於大盤」的投資評等。

京元電獨占客戶現世代XPU B系列，並取得其次世代XPU R系列的絕大部分訂單，樣品晶片將於第3季末或第4季初交付，另外，因應強勁AI需求，公司將2025年資本支出再提高至370億元，未來展望樂觀。

籌碼面上，京元電子近日獲投信連7買、外資連3買。累計8月，共獲三大法人買超71,998張，包括外資買超62,720張、投信買超6,682張、自營商買超2,596張。